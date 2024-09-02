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快訊／淡水某裝潢行1死慘案！老闆幫兒、員工頂罪...士檢今起訴

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區5月某裝潢行發生一起兇殺案！陳姓老闆與李姓員工疑因工程款分配起糾紛，過程中李拿出預藏山刀朝老闆揮砍被閃過，張姓員工持煙灰缸重擊李男頭部，陳男17歲兒子持摺疊刀往李心臟猛刺，陳男事後替兒、員工頂罪。士林地檢署今（2）日依重傷害等罪起訴父子檔、張姓員工；陳姓少年由士林法院少年法庭審理。

起訴指出，員工張宇宸（綽號蟲蟲）、沈男、鍾男老闆為陳宥嘉，今年5月5日晚間，李姓前員工因報酬分配以LINE跟陳討論、爭執未果後，陳男提議李到員工宿舍商談，翁姓友人載李男到場談判。

張男、陳姓老闆女友及17歲陳姓兒子當時坐在客廳，見李、陳無法達到共識，陳男拍桌、嗆聲後，李男從椅子上跳起身，李以右手將原藏著開山刀抽離刀鞘時，陳男也站起身，隨即持鐵棍，戳、 刺李男身體，沈見狀攔阻，張男竟持煙灰缸敲擊李男眼窩、鼻孔等腦部重要部位，甚至敲擊到煙灰缸破裂成碎片，李因重擊一陣暈眩、疼痛無法反擊時，陳姓少年竟持折疊刀刺擊李男心臟、背部等處。

翁姓友人目睹一切嚇得趕緊呼叫救護車，李男經送往馬偕淡水分院救治，翌日，仍因左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡，警方獲報到場，扣得折疊刀1把、開山刀1把。

警詢時，陳姓老闆為替兒子、張姓員工隱匿犯行，一肩扛起所有責任，沈姓員工不堪良心譴責，向警一五一十交代過程，全案因此出現大逆轉。

▲▼淡水警方案發現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲淡水裝潢行發生命案。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

5月7日法院認定陳男涉頂替罪嫌疑重大，甚至要求沈姓友人作不實證述，且應訊時，行兇的嫌犯尚未接受偵訊，有勾串共犯或證人之虞；但考量陳男在羈押庭應訊時已坦承犯行並供出實情，審酌其行為是出於維護子女的動機，惡性和情節不算重大，參酌檢方意見後認尚無羈押必要，因此諭令5萬元交保，並不得接觸沈姓證人，但直至下午5時，陳男籌措不出保金，法官裁定收押禁見。

依少年事件處理法規定，「12歲以上未滿18歲少年」若涉刑案，會先跳過移送檢察官偵查程序。7日傍晚，17歲陳姓少年由警方移送士林地院少年法庭調查，因晚間沒少年法官，故由刑庭值班法官訊問，訊後認少年非行重大，持刀殺人，手段兇殘，事後由其父親幫忙頂罪，難認有反省悔過之意，依其非行情節與犯後態度，責付顯不適當，應予收容。

至於持煙灰缸砸死者的張姓員工，也被移送，複訊後，根據其說法、相關事證等，初步無法認定他與少年有犯意聯絡，故依重傷害未遂罪向法院聲押獲准。

士林地檢署今（2）日依重傷害等罪起訴陳姓老闆、張姓員工，其餘宗姓女子及員工獲不起訴；在押的張姓員工移審法院，預計下午開移審庭審理，裁定交保與否。

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