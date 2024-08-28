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社會 社會焦點 保障人權

北市超商隨機攻擊！女站冰櫃前突遭熱水潑臉　無聊惡男這下慘了

▲▼夏季飆高溫！營養師曝「喝水最佳時間點」 。（圖／Unsplash）

▲北市大同區賴姓男子持熱水朝站在超商冰櫃前的女子潑灑，導致其臉部二度燙傷。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區驚傳一起離譜事件！范姓女子站在超商冰櫃前短暫發呆，突然有一名陌生男子拿著保溫碗朝她潑灑熱水，她當場嚇壞，驚恐尖叫。男子犯案後以輕蔑姿態搖擺步行離開現場，過程被監視器拍下，警方循線逮到賴姓男子。范女因臉部受有二度燙傷憤而提告，士林地院審結，依傷害罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。

有多起竊盜、毒品等前科賴姓男子，今年3月23日1時許，在大同區某連鎖超商，行經冰櫃前，手持保溫碗盛裝熱水，突然朝范姓女子臉部潑灑熱水，范女當場痛到尖叫，趕緊請超商店員報警，並走到冷水槽沖冷水；孰料，賴男彎腰撿起掉落地面保溫碗，手拿保溫碗，繞過貨架，搖擺身體步行離開。

賴男落網後坦承確實持有裝熱水保溫碗，潑灑到一名陌生女子，但他辯解「我不是故意的」。他強調，當時是準備用熱水消毒碗，正要前往超商內部垃圾桶旁的廚餘桶倒水時，因碗燙到手而失手掉落，才導致熱水濺出。

法官勘驗監視器發現，范女當時站在冰櫃前走道上，賴男朝她方向靠近，范女因而往後退想讓他通過，孰料，賴男左手拿碗從她前方走過時，往其方向拋碗，碗內液體就潑往范女，范女向後退躲藏，碗掉落在地，賴男彎腰撿碗逃離。法官認為，該碗方向非往下掉落，而是拋往范女處，該物理作用顯是被告刻意施力所為，而非「因手部被熱水燙到後鬆手反射動作」故不採信賴男辯詞。

法官審酌雙方素不相識，賴男竟公然於超商內持保溫碗盛裝熱水，突然朝告訴人臉部潑灑，造成范女受有右側臉部二度燙傷傷勢，固非甚鉅，造成告訴人心理上恐懼，犯後態度非佳，有多項前科，可認其素行非佳，依傷害罪處有期徒刑4月，可易科罰金。扣案保溫碗沒收。

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