雙北警把罰單當支票開...士檢深夜聲押1警員　法院裁定12萬交保

▲淡水警分局馮姓員警晚間複訊遭聲押，最後法院裁定12萬元交保。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

2022年間新北警界爆集體「開假紅單」貪污收賄，警政署通令全面清查，新北市淡水警分局、北市北投警分局主動提供可疑查詢名單比對，士林地檢署28日指揮警政署政風室等單位搜索，帶回馮姓、劉姓員警及1名林姓被告，晚間複訊後依《貪污治罪條例》圖利等罪聲押馮員，其餘2人請回，法院開庭後裁定12萬元交保。

檢方查出，代辦業者透過人脈交情，勾結想賺外快的警員，由代辦業者故意把扣牌車違規開上路到定點，讓合作的警員幫開「牌照吊扣期間行駛」的罰單，並論件支付警員數萬元酬勞，業者再透過代辦業者重新領牌。

士林地檢署表示，本件是內政部警政署政風室統合台北市政府警察局、新北市政府警察局等主動查處後報請本署檢察官指揮偵辦，28日、29日依法搜索相關涉案被告即現職淡水分局某派出所馮姓警員、北投分局交通分隊劉姓警員及林姓、王姓業者辦公室以及住所。

地檢署表示，被告等人經檢察官訊問後，認分別涉有圖利、偽造文書等罪嫌，其中馮姓被告經檢察官以有勾串共犯、證人之虞，經昨日連夜向法院聲請羈押後裁定12萬元交保，其餘被告則經檢察官釐清其等涉案情節後諭知請回。

2021年新北市警局發現樹林警分局三多派出所幾名警員狂開「牌照吊扣期間行駛」的罰單，決定函請新北檢偵辦。新北檢經半年多蒐證，指揮警調兵分29路，執行搜索，一共約談涉案警員、代辦業者等共79人。

此次係因北投、淡水警分局持續清查「漏網之魚」，赫然發現，馮姓員警在淡水分局服務近10年，卻涉從2022年至2023年間，開立4件不實罰單，劉姓警員在北投交通分隊也有此舉，兩分局本於警紀警辦、自檢自清報請地檢署偵辦。