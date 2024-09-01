吸毒吸到茫！泰男「鋤頭砸臉」狠殺83歲嬤　鄰居聽尖叫聲目睹命案

▲泰國一名男子吸毒後殺死了自己的祖母。（圖／翻攝自Khaosod）

記者葉睿涵／編譯

泰國最近發生了一起駭人聽聞的家暴事件，47歲男子索姆（Som）疑似在吸毒後，用鋤頭和刀襲擊了他83歲的祖母，導致祖母傷重身亡。目前警方已將這名男子逮捕歸案，並正展開進一步調查。

據The Thaiger報導，8月31日下午1時40分，當地警方接獲報案，聲稱有一名老婦在家門口遭人暴力攻擊，於是警方迅速趕抵現場，發現這名老婦的孫子毒打祖母後，用鋤頭對祖母的頭部和臉部進行了殘忍攻擊，導致她身受重傷。警方與鄰居隨後迅速將老婦送到附近醫院急救，但老婦最後還是因傷重不治身亡。

據目擊者透露，事發當時，老婦才剛摘完菜回家準備做飯，不料孫子索姆卻突然毫無徵兆地對祖母發動攻擊。他先用鋤頭猛擊祖母的脖子，然後再瘋狂擊打祖母的臉部，最後更衝入廚房，拿刀進一步傷害祖母。

鄰居們聽到老婦的尖叫聲後，迅速趕到索姆的家，並合力將他制伏，直到警方到場為止，不過老婦當時已身受重傷。報導稱，警方目前已扣押了案發現場的鋤頭和刀，並將索姆拘留進行進一步審訊。初步調查顯示，索姆在犯案前可能吸了毒，但警方仍在對這起案件進行深入調查，以確定嫌犯的具體犯案動機。