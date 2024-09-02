苗栗銅鑼五福廟中元普度法會結束　6千5百盤供品50秒掃光

▲銅鑼鄉五福廟中元普度後搶供品成為地方特殊民俗，今年不到50秒就將6500盤供品一搶而光。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉福興村五福廟每年農曆7月底前都會中元舉辦普度法會，法會結束後最高潮的「搶供品」儀式，已成為40多年來地方特有習俗，近年甚至吸引許多移工共襄盛舉；昨（1日）晚法會一結束，722桌、6500盤的各式供品，在鞭炮聲一響後，數千人在短短50秒左右，就將桌上供品一掃而空，過程還因搶拿而撞翻供桌，廟方志工都直呼「太誇張」！

銅鑼鄉五福廟供奉五嶽大帝及地藏王菩薩，地方人士認為食用廟宇普度過的供品，可保佑闔家平安，廟方也順應地方需求，每年準備722桌、每桌有麵條、餅乾、水果等9盤供品，法會後讓民眾帶回家吃平安，保平安。這項「搶供品」傳統，不僅成為地方特有習俗，近年來也吸引許多移工湊熱鬧參與。

昨晚普度法會尾聲，大批民眾早已準備大型購物袋、飼料袋和紙箱等，在供桌旁嚴陣以待，等待法會結束，場外鞭炮聲一響，民眾早已顧不了形象，紛紛使出渾身解數，把桌上麵條、糖果、柚子等掃入袋子裡，約50秒供品就被一掃而空；搶拿過程中，彼此推擠還不慎將供桌撞翻，盤子散落一起，場面有點混亂，連志工都直呼「太誇張」！

搶供品活動迅速結束，在地居民、移勞們紛紛滿載而歸，帶著戰利品歡欣鼓舞返家，不少人相約明年再來。