國1銅鑼段3意外8車連環撞　男衝對向車道「跳下邊坡」詭異畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號苗栗銅鑼北上路段143公里，今（29日）天下午發生3起、8輛車連環碰撞事故，雖然未釀成人員傷亡，交通回堵約4公里、半個多小時排除。不過，事故當中一名駕駛，原因不明竟冒險闖越到南下車道路肩，看到巡邏警車快到時，男子竟跳出護欄邊坡，不見蹤影，警方正全力搜尋當中。

▲國道1號銅鑼路段發生8連碰撞事故，其中1名男駕駛卻落跑不見蹤影。（圖／記者楊永盛翻攝）

國道警方說，下午14時14分左右，國道北上144公里先是有一輛轎車失控自撞，停放在內線車道上動彈不得，沒有多久，後面有另外3輛轎車，煞車不及碰撞成一團，幸運未造成人員傷亡。緊接著，後面一段距離的內線車道，又有4輛車未留意前方動態、未保持安全距離，又連環碰撞在一起，同樣幸運無人受傷。3起事故在15時02分全面排除。

▲國道1號銅鑼發生連環追撞事故，一名駕駛卻冒險闖越國道跳落邊坡逃逸。（圖／翻攝高速公路1968，下同）

國道警方抵達時，2起事故現場共有8輛車急需拖吊排除，正當現場一片凌亂，第一起事故的第2輛轎車，皮膚黝黑、疑似外勞的男駕駛，原因不明突然縱身跳下北上車道斜坡，再不要命似的闖越南下車道，最後人坐在南下路肩護欄，疑似打電話向友人求救。

警方巡邏車抵達南下144公里路肩時，該名男子見狀轉身跳下邊坡，警方和高公局工務段人員大吃一驚，由於另有產業道路，初步目視沒有看到男子行蹤，警方目前仍持續搜尋當中。