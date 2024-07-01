宮廟空地收公文「預屯彈藥」引恐慌　村長：軍方同意撤計畫

▲國軍今年漢光演習實戰化演練，苗栗縣後備指揮部近期更發函銅鑼部分宮廟，要求簽訂彈藥預屯點支援協定。（圖／資料照）

文／中央社

苗栗銅鑼部分宮廟近日收到苗栗縣後備指揮部公文，要求簽訂彈藥預屯點支援協定，雖屬「演練」無實質放置彈藥，仍引發地方恐慌。在地村長今天表示，軍方透過人士轉達將撤回計畫。

苗栗縣後備指揮部日前函文給銅鑼鄉九湖村天寶寺等宮廟，請廟方協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」，內容說明為自今年6月1日起，於預期戰爭衝突前，將彈藥運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。

公文曝光後，各界議論紛紛。後備指揮部說明此案係考量戰時需求，規劃結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥；不過仍引發在地居民人心惶惶。

天寶寺管理委員會一名常委今天指出，宮廟組織有委員會制度，但許多委員事前不知情，也未曾就此事開委員會討論過，主委可能年紀大，在未充分了解的情況下就蓋章同意，委員會已聲明一致反對立場，並堅持撤銷當初蓋章程序。

九湖村長曾義男表示，天寶寺鄰近銅鑼科學園區，軍方即便是為演練，也不能選擇在這樣的地方，「此事萬萬不可，對九湖村、對寺廟都是一種傷害，對軍方傷害更大」。

曾義男告訴中央社記者，村辦公室5日將召開銅鑼科學園區福德祠落成事宜會議，他原定在會中發起連署陳情，訴求軍方撤回該計畫；經昨天至今天輿論發酵後，軍方下午透過人士聯繫，除對造成地方困擾表達歉意，並允諾將撤回相關計畫。

曾義男說，目前僅是軍方初步轉達口頭承諾，後續仍須視正式公文為主，至於連署事宜會暫時喊停。

▼軍方發公文協請宮廟支援「預屯彈藥」，在網上掀起熱議。（圖／翻攝自臉書）