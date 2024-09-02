姜太公3163聖壽　桃園姜大公廟樂文活動有免費測字

▲桃園市八德區姜太公廟，是全桃唯一主祀姜子牙的寺廟。（圖／席大大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區姜太公廟，是全桃唯一主祀姜子牙的寺廟。為慶祝姜太公3163歲壽辰，廟方於9月3日5日，一連三天有三獻法會為國人祈安植褔，今年特別推出「尊古開今」樂文活動，包括有周易故事講解及占卜測字命理學，滿足信眾一窺姜子牙半人半神的仙威傳奇。

▲姜太公於今年9月5日(農歷8月3日)慶 3163聖壽。（圖／席大大提供）

桃園姜太公廟1日表示，今年9月5日(農歷8月3日)適逢姜太公3163的壽辰，廟方為了發揚姜子牙堅守正道，忠恕仁義精神，傳承善念人文品格，今年首次在慶賀姜太公聖辰的同時，特別規劃「尊古開今」樂文系列文化活動。

包括：周易故事講解：由中央大學中文系博士兼任助理教授涂藍云主講，讓人神遊周文王當時寫下此巨著的時空背景，一解世人對周易及易經的好奇。還有免費的測字，由命理測字教室老師廖吳金解說，一字觀人生，一筆論英雄的測字奧妙，仿姜子牙開命相館的情境，為人預測禍福，提供一個參考的方向。

三天的活動內容如下：

9 月3日(農歷8 月1日)整天有祈安福植三獻法會，為國人祈褔，也為姜太公暖壽。

9 月4日(農歷8 月2日)是一系列文化饗宴的尊古開今樂文活動，由桃園姜太公廟管理委員會主任委員邱守德介紹姜太公廟興建始末。中華呂祖謙學術研究協會理事長呂燕堂主講姜子牙有如神話傳奇的生平事蹟。中央大學中文系博士兼任助理教授涂藍云講解周易故事(包括占卜介紹)。命理測字教室老師廖吳金，解說測字的神祕及奧妙。

還有台灣藝術大學工藝設計系教授呂琪昌主講中華文字之美，以及中西樂器的講解和表演。

9 月5日(農歷8 月3日)是姜太公3163歲的誕辰，莊嚴的聖壽大典祝禱，有布袋戲配合壽辰演出「封神演義」劇碼，更有乞龜活動讓桃園姜太公廟褔蔭廣佈四方，有褔食分享信眾，褔澤披及八面。