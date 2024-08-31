桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

▲桃園市楊梅區電研路上，今年出現軟式護欄，實際隔絕初行人通行空間。（圖／翻攝自臉書／展的分享天地）

圖文／CTWANT



台灣道路事故高死亡率，曾遭到外媒比喻成「行人地獄」，但有不少縣市已經盡力改善行人通行空間，最近有部落客發現桃園楊梅一條路上規劃的人行道，讓他一看以為是日本；街景照曝光後，有網友感動到想哭，忍不住嘆「台灣行人就是如此卑微」。

日前部落客「展的分享天地」在臉書曬出多張街景照，地點是桃園楊梅區電研路上，使用軟式護欄隔出行人通行空間，取代過去的「棒棒糖式」反光防撞桿，實際一看讓他忍不住驚呼，「我的天，看到這畫面我以為是日本」他解釋，這種阻隔方式在日本很常看到。

展也透露，軟式護欄隔出行人通行空間成本不高，就是馬路鋪好在設個護欄就可以，他也很希望這種人行道之後能普及。除此之外展指出10年前的這條路上，在沒有任何實體護欄的狀況下，基本上都是停滿了車子。

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儘管軟式護欄的設置地點在工業區，展認為正好打臉那些說鄉下跟工業區不用人行道而要停車空間的人，因為外面變成人行道，工廠為了員工可以通勤上班，自然會想辦法變出停車空間，「員工停車問題是公司營運的內部成本」不該成本外部化。

貼文一出，許多網友被街景照震撼到，很有感地表示，「其實是有能力做，只是要不要跟懶不懶而已」、「看起來好舒服，感覺終於動起來了」、「在台灣行人就是如此卑微，我看到這設計感動到想哭」、「桃園的交通建設開始有改變？拭目以待」、「真的不錯，希望可以推廣到各地」、「哇，台灣明明做得到啊」。

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