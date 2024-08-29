▲桃園樂天棒球場停車位不足，市府興建立體停車場解決。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔移入人口持續正成長，加上棒球季到來，樂天棒球場緊鄰的捷運A19站周邊衍生停車位不足問題。對此，桃園市長張善政於臉書表示解決方案，將投入7億經費在A19旁興建立體停車場，提供汽車停車位300席以及250席機車停車位，紓解當地停車壓力。

消息曝光後，引起球迷點讚，有人稱讚「有認真在做事的市長喔」、「謝謝市長，一年至少到樂天看5到8場的我非常開心！」也有人敲碗，表示「希望在桃園裡所有缺少停車位的區域，都能去規劃興建立體停車場，解決市民們的停車需求。」

市長張善政28日晚間在臉書發文，宣布要在桃園棒球場旁邊興建立體停車場，完善球迷每一個環節的觀賽體驗。他提到，「停車位不夠」是青埔地區A19捷運站居民和球迷們普遍的心聲，隨著周邊商場、會展中心及市立美術館等設施的建設，停車需求持續上升，球迷與居民的心聲，市府聽見了。

張善政提到，為了改善車位不足的狀況，市府計畫在A19站旁的基地興建立體停車場，工程預計今年底發包，訂於2027年完工，落成後，將提供汽車停車位300席，另有250席機車停車位，紓解周邊在球季期間的停車壓力，施工上則採用分階段工程策略，透過保留向上增建的柱頭，順應青埔發展趨勢，在未來進一步將大樓開發成市民需要的機能空間，讓建築物擁有更多可能性。

張善政也透露，立體停車場的預算約7億元，其中市府會編列4.2億元，另外2.8億元也由立法委員魯明哲向中央爭取同意補助。除了排水系統改善、照明設備升級，未來還要提供更充足的停車位，繼續務實提升環境，帶給球迷更優質的看球體驗。