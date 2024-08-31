天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

▲桃園一名媽媽日前3貼載小孩，沒想到，兒子都還沒上車，她就催油門離開現場。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

桃園一名媽媽日前3貼載小孩，沒想到，最後一位準備上車的兒子都還沒上去，媽媽就直接催油門離開。當下讓兒子超級錯愕，追著機車大喊「媽媽我在這」，影片一出立刻引起網友們熱議。

桃園一名媽媽日前騎著機車3貼載小孩，當時女兒先坐上後座，兒子則在後面，準備跟進跨上機車。沒想到，兒子才剛踏出第一步，該名母親就以為兒子已經上車，直接催油門要離開，讓兒子相當錯愕。

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當下兒子立刻追著機車大喊「媽媽我在這」，直到媽媽騎了約100公尺後發現事情不對勁，趕緊停車，才發現兒子根本沒上車。

影片一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「重點是媽媽自己粗心就算了，難道妹妹都沒有發現哥哥，沒有坐上車嗎？怎麼沒有跟媽媽講哥哥沒有上車！」、「減少家庭支出壓力」、「天兵阿母」、「媽媽想起不能載兩個，兒子你自己跑回去吧」、「有沒有可能是想減少家庭支出」。

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