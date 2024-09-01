檢調活過來？開綠燈辦柯文哲、鄭文燦？　賴清德：只要違法就鼓勵

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

記者陶本和／台北報導

近日民眾黨主席柯文哲、前海基會董事長鄭文燦等人都涉入貪污司法案件，總統賴清德近日接受《雅琴看世界》專訪，1日晚間完整播出。賴清德表示，任何司法案件不宜對個案表達態度，但原則是，不分黨派、不問何人，只要違法就鼓勵檢調單位依法查辦、勿枉勿縱。

主持人張雅琴指出，外界有人將賴清德和已故前法務部長陳定南做比較，認為檢方好像活過來了，是不是賴清德有「開綠燈」？對此，賴清德表示，陳定南在當時那個年代打擊強權、鏟除貪污，是他們這一代政治工作者年輕時的榜樣。

賴清德表示，現在當總統，必須要對人民負責，任何司法案件不宜對個案表達態度，但原則是，不分黨派、不問何人，只要違法就鼓勵檢調單位依法查辦、勿枉勿縱，大家希望一個穩定的社會，司法是獨立的，行政不可以介入。

賴清德表示，他第一次當選國大代表時還修憲，原來司法院預算編列在行政院裡，把它分開來，就是避免行政影響司法，目的就是要讓司法獨立，讓司法成為守護社會正義的防線，台灣司法也逐漸走向獨立。

對於鄭文燦帶來的傷害，賴清德表示，不論是任何政黨的黨公職，都會對那個政黨有影響，民進黨中常會時候就要求大家謹言慎行，爭取人民支持，要做很多事情，但很多事情不能做也很重要。