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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「開綠燈」先辦自己人　檢調開始清積案

賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人　檢調開始清積案

▲柯文哲身陷政治獻金與京華城等案風波未平，讓民眾黨面臨空前危機。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

桃園地檢署28日以《貪污治罪條例》起訴前海基會董事長鄭文燦，同一天檢調大規模搜索國民黨立委鄭天財國會辦公室，廉政署也受命約談京華城負責人沈慶京、提國民黨台北市議員應曉薇，並在29日向法院聲押兩人獲准，30日約談在京華城案中扮演關鍵角色的前台北市長柯文哲，搜索他的住處與辦公室，柯文哲在前往廉政署時喊話，要執政當局說明有什麼證據和理由搜索他，意指檢廉的動作是由執政者所授意。

民眾黨崛起，主力在於原本支持民進黨年輕選民轉移，然而民眾黨在立院獲得8席立委後，上個會期更與國民黨密切合作，通過多項被視為壓制行政權的「國會改革法案」，被民進黨視為眼中釘，綠營台北市議員、立委及民進黨中央當然不會放過機會，除了趁勢痛打柯文哲政治獻金問題外，更窮追猛打京華城容積率案、北市科土地標案，現在檢調偵辦疑點重重的京華城案更不可能手軟。

賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人　檢調開始清積案

▲總統賴清德上任後「開綠燈」，讓檢調系統動起來，著手查辦之前「卡關」的舊案。（圖／CTWANT提供）

一位民進黨人士私下透露，檢察官偵辦立委以上等級的政治人物，一定會由檢察總長向總統報告，讓總統充份掌握案件偵辦進度，並調整辦進度往前或往後挪移，以免造成政治上的衝突或爭議。他說，至於賴總統到底是完全掌握這些案件內容，或是僅下達「開綠燈」偵辦的指示，由各地的檢調自行把積案拿出來辦，即使外界有各種測，都不會影響到結果。現在重點是「這把火」會燒到哪？會有多大？正考驗賴總統掌握檢調系統的程度。

國民黨立委賴士葆認為，民進黨內親近賴清德的幾名政治人物接連出事，不排除是民進黨內的派系鬥爭，因為賴清德總統行事殺氣騰騰，不僅對黨外如此，對黨內也不妥協。民進黨的傳統是派系共治，但賴的用人打破這項傳統，引起該黨內部很多人不服氣。

外界評論，總統賴清德之前放手讓檢方偵辦同為民進黨新潮流的鄭文燦與立委林宜瑾，就為了避免在偵辦藍、白陣營時遭質疑「司法迫害」、「選擇性辦案」。另一位綠營人士則否認賴示意檢調發動偵辦，認為檢調本身對辦案時機掌握「精得很」，根本不需要賴下令，他們就能看得出什麼時候、可以對誰動手，從鄭文燦、陳宗彥到林宜瑾，眼看其它單位沒有被制止，自己就懂得已被開「綠燈」，可以對掌握已久的案件收尾、逮人。

賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人　檢調開始清積案

▲檢方偵辦京華城容積案發現有4千多萬異常金流，日前緊急拘提準備出國議員應曉薇。（圖／CTWANT提供）

立委鍾佳濱說，過去有人說「法院是執政黨開的」，因為司法官的升遷與調派，握在執政者的手中，所以民眾不相信司法獨立。這種『包牌式』的批評，無論怎麼做，他們都有話可以說。」鍾佳濱指出，民進黨執政下，對於政治人物涉及不法，司法人員若不辦，會被說是司法沈淪；偵辦在野黨人士，可能遭批評是政治打壓；辦了民進黨員，又被講成派系內鬥。他認為，大可不必太在意這些論調，講這些酸言酸語的人只是「暗夜吹哨」，為自己可能涉及不法，怕遭查辦而為自己壯膽罷了。

鍾佳濱比喻，過去有不少國中老師下課後，會開課替學生補習，學生間常傳說，老師對跟他補習的學生比較好。不管這個傳說是真是假，若有一天，一名有補習的學生上課離開座位、跑來跑去，遭到老師處罰、打了一頓屁股，其他學生看了，自然會乖乖守規矩，不敢作怪。言下之意，無論賴總統授意「先辦自己人」的傳言是真是假，對於台灣的政治清明都會起一定的效果。

不過，鍾佳濱也指出，民主政治的三權分立應該是相互制衡，台灣民眾現在已經習慣看到行政權與立法權之間的對抗，但還不能接受司法與行政、或是司法與立法權之間的抗衡，過去台灣的司法權相對被動、保守，但在司法權日漸自主、積極的過程中，也要考慮對司法權的制衡，避免司法濫權，例如為人垢病的「押人取供」等問題，才能獲得人民的信任。

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