快訊／雨彈升級！11縣市豪大雨特報　雷雨狂轟4地

▲部分地區出現大雷雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（1日）下午4時起連續針對4縣市發布大雷雨即時訊息，並針對11縣市發布豪大雨特報，其中苗栗縣為豪雨等級，低窪地區慎防淹水。

氣象署指出，台中市、苗栗縣、嘉義縣及台南市大雷雨持續時間至下午5時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗縣有局部大雨或豪雨，中南部地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

▲11縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今日至周二白天各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區並有局部大雨發生的機率。

氣象署進一步表示，今日中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率；今、明天大台北、桃園地區有局部37度以上高溫發生的機率。

大雷雨即時訊息

影響時間：01日白天

＊警戒區域

苗栗縣：卓蘭鎮、三義鄉

台中市：豐原區、東勢區、后里區、神岡區、新社區、石岡區、外埔區

大雷雨即時訊息

影響時間：01日白天

＊警戒區域

嘉義縣：水上鄉、中埔鄉

台南市：白河區、後壁區、東山區

豪雨特報

影響時間：01日下午至01日晚上

＊豪雨：苗栗縣

＊大雨：新竹縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島