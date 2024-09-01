台灣人生講師在新加坡賣課！爽收667萬卻放鳥　學員貸款繳費沒課上

▲台灣一名「人生講師」在新加坡狂秀豪車照片賣課，卻在放鳥學員後持續要他們付費。（圖／翻攝自8視界新聞網）

記者葉睿涵／編譯

台灣一個有名的「人生講師」在新加坡收取高額學費，開辦勵志課程，卻未如約開課，氣得26名已繳費報名的學員憤而報警，並向新加坡消費者協會投訴，還尋求律師意見，嘗試提出訴訟追討學費。據報導，受害學員損失的學費總額估計高達數百萬新元。

據《8視界新聞網》報導，50歲的單親媽媽謝女士是受害者之一。她原本報讀了這名人生講師所開辦的勵志課程，甚至還不惜貸款，以支付高達4萬新元（約新台幣98萬元）的學費。然而，講師後來卻取消了實體課程，導致謝女士慘被銀行追債，而陷入財務困境的謝女士隨後決定報警，並向新加坡消費者協會舉報這名講師在新加坡成立的培訓公司。

這起事件曝光後，更多學員聯繫上彼此，組成了一個「互助團隊」，共同交換訊息，並尋求法律途徑追討學費。截至8月中，這個團隊已有26人加入，統計已預繳27.2萬新元（約新台幣667萬元）給這名人生講師。報導稱，這些學員報讀了所謂「完全改變」等昂貴課程，卻未能如期上課，令不少人感到受騙。

更令人憤怒的是，這些學員在被告知無法上課後，人生講師的培訓機構仍持續向他們推銷其他昂貴課程，甚至鼓吹學員貸款支付學費。一名學員透露，她花了4萬新元報名參加一個終身學習計劃，但課程還未開課，行銷人員就不斷推薦其他課程，並聲稱可以分期付款。其他學員則申訴，培訓機構的管理混亂，經常更換代理人，導師也遲遲未能兌現開課承諾，「簡直就是詐騙」。

截至目前為止，新加坡警方證實已接獲報案，並正在跟進此案。同時，消費者協會會長楊益財也證實，協會自7月份以來已收到15起針對該培訓機構的投訴，並正為受害學員提供協助。此外，律師蕭錦耀也證實，已有數名學員就此事向他尋求法律諮詢。消費者協會提醒公眾，在參與長期培訓課程前，應先了解培訓機構的業績紀錄和評價，並要求詳細的服務資料以避免類似事件發生。