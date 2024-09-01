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奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》圓滿落幕　42.5萬人體驗藝術熱情　

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》於1日圓滿落幕，這場西洋畫展吸引逾42.5萬人次造訪，寫下一個相當亮眼的紀錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》於1日圓滿落幕，這場西洋畫展吸引逾42.5萬人次造訪，寫下一個相當亮眼的紀錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》將於1日圓滿落幕，這場被譽為「台灣史上最高規格的西洋畫展」，自5/2開展以來，獲得廣大迴響，總計吸引逾42.5萬人次造訪，不僅創下開館以來特展最高參觀人次，也為英國國家藝廊首度來台寫下一個相當亮眼的紀錄。

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》於1日圓滿落幕，這場西洋畫展吸引逾42.5萬人次造訪，寫下一個相當亮眼的紀錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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《英國國家藝廊珍藏展》展覽期間，奇美博物館一直努力在「擴大民眾參與」與「維持觀展品質」之間尋找最大平衡，希望讓想看展的民眾都能盡量入場，同時必須顧及展場空間的容留人數。儘管人潮眾多，但參觀民眾都能沉浸於畫作欣賞之中，展現了良好的觀展禮儀，讓展場秩序井然。奇美博物館對於台灣民眾的熱情參與和高度的藝術素養，深表感謝與感動。

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》於1日圓滿落幕，這場西洋畫展吸引逾42.5萬人次造訪，寫下一個相當亮眼的紀錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館館長許家彰表示：「本展能夠圓滿成功，衷心感謝英國國家藝廊、政府單位與贊助單位的鼎力相助，更要感謝所有參與民眾的支持。大家的熱烈迴響，說明了台灣民眾對於藝術的深厚喜愛，也讓我們更加堅信，將世界級藝術帶到台灣是本館努力的方向。」他也提到：「這次與國際一流館所的合作，不僅累積了寶貴經驗，也增強我們的辦展能力。未來，本館將持續引進優質的國際大展，同時自製更多高水準的展覽，為台灣民眾帶來更豐富多元的藝術體驗。」

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》於1日圓滿落幕，這場西洋畫展吸引逾42.5萬人次造訪，寫下一個相當亮眼的紀錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展出50位大師、52幅真跡畫作，是英國國家藝廊200年來首度來台，也是奇美博物館開館以來規模最大、規格最高的特展。展覽今日結束後，奇美博物館將於9/2至9/4休館三天，進行展場維護與設備保養等相關作業，同時籌備即將於10/26登場的全新強檔特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，此展將引領民眾從繪畫賞析到作品底層的解密，認識藝術史上獨樹一幟的尼德蘭繪畫時代，邀請喜歡藝術的民眾再度前來體驗。

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