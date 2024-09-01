癮君子只靠一招「省出超大桶金」！開箱驚呆1.3萬人

▲癮君子戒酒戒檳榔，於是將錢都塞進油桶裡，2年後的金額讓1.3萬人驚呆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

若有抽菸、喝酒或嚼檳榔的習慣，長時間累積下來會是一筆可觀的花費。一名男子先前為了戒檳榔、戒酒，於是想出了一個方法，每當犯癮時就將鈔票塞入存錢用的油桶裡，沒想到2年後打開一看，驚人的存款數額讓他嚇了一大跳，也令網友看呆了。

這名男子在「爆廢公社」分享，他過去沒有菸癮，但有喝酒、嚼檳榔的習慣，2年前為了順利戒癮，於是想了這個方法，每當想要嚼檳榔、喝酒時，就往油桶內塞錢，當作這筆錢已經花了出去。

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▲癮君子戒酒戒檳榔，於是將錢都塞進油桶裡，2年後的金額讓1.3萬人驚呆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



原先男子從50元開始塞，但因為害怕摻雜假幣，加上硬幣重量較重，於是改投100元鈔票、500元鈔票。不過，後來又考量100元、500元鈔票結算費時，去年開始改為投500元與1,000元鈔票。

今年10月份打算出國，男子於是起心動念，決定將自己的存錢油桶打開，沒想到挖出來的金額相當驚人，讓他不禁坦言「看了還蠻（滿）爽的」，也讓出國旅遊多了筆錢能夠運用。

驚人的存錢數額曝光，吸引了超過1.3萬人按讚，網友們對此驚呼，「我懂，存這種看到就很爽的感覺」、「某種意義上的定期定額」、「這油桶根本屌打一公升水桶」、「重點在於要有這些錢可以投入」、「這讓我想到，兩津倍倍儲蓄法。」

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