桃園社宅抓癮君子！累犯加重記點　違規達60點終止契約踢出

▲社宅住戶共識提高抽菸違規記點。（圖／住宅處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了解各社宅居住品質，桃園市政府住宅發展處舉辦5場社宅住戶座談會，和12個社宅住戶面對面溝通，了解並解決住戶須市府協助的問題，多數住戶希望無菸社宅可以加強落實，其他個案問題也於會後充分討論，住宅處規劃未來將每一個社宅定期辦理座談會。

市府住宅處28日表示，歸納社宅住戶們的意見，可分為3大類：租金、租期、鄰居抽菸。住宅處長邱英哲表示，部分住戶認為每年調漲似不合理，但其實是住戶們誤解，社宅3年一約，租金每3年調整一次，但為了減少只租1年或2年的住戶負擔，把3年一次的調幅再乘以1/3，分3年調整，並非「每年調漲」，這個特別優惠的作法，經過專家學者及社福團體組成的審議委員會認同。

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部分住戶表示租約3年1簽，可以續約1次共住6年，經濟或社會弱勢住戶可續約住到12年，但租期6年或12年都太短，甚至有住戶表示只租6年或12年並幫不了什麼忙，應該租20年或永久。

住宅處表示，目前社宅4千多戶是滿租的狀態，後面還有近8千人在排隊，如果租期再拉長，須要社宅協助的排隊住戶，就更難以入住了。住宅處表示，住戶若遇到困難，租期屆滿前可以提早告訴住宅服務中心或住宅處，可以轉介包租代管或社會福利、救濟等機制協助。

菸害是社宅住戶最抗議的環境汙染問題。住宅處表示，12個社宅都是禁菸社區，也訂有違規記點的機制，以勸導為主、記點為輔，但因為抽菸的違規行為已引起眾怒、抗議，走道、梯間總是瀰漫濃濃的菸味，住宅服務中心近日即會把違規抽菸的記點點數，從第1次計10點，抓到第二次累犯者直接累計為40點，只要累計各種違規達60點即循終止契約的方式要求搬離社宅。

有一兩位住戶誤認為只要成立管委會，就有權力降低租金、延長租期、趕走抽菸惡戶等，經住宅處和住戶面對面說明，社宅管理機制不同一般大樓社區管理，權利義務不同，租金管理費也大相徑庭，管委會並無法解決這三個問題，社宅的居住品質問題可以透過有效率的解決管道，如各社宅的物管中心、智慧社宅APP 和市府1999話務等多元管道。