窮鄉子弟事業有成返鄉關懷弱勢　發放300戶各3000元秋節慰問金

▲莊漢榮事業有成攜子返鄉關懷弱勢，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉窮困農家子弟莊漢榮，早年為改善家境而舉家前往台中發展，與其子莊賜濱先後成功創辦唐采印刷及大樁建設，在業界頗負盛名，父子倆更多年持續回鄉做公益，在今年中秋佳節前夕返鄉發放300戶弱勢家庭秋節慰問金、每戶3000元及一盒高級蘋果禮盒，讓受贈家庭提前感受中秋佳節的溫馨氣氛。

南投縣長許淑華30日前往中寮鄉公所出席「莊漢榮老先生、大樁建設股份有限公司、唐采印刷事業股份有限公司中秋佳節關懷弱勢家庭聯合社會服務活動」，莊榮漢親自出席捐贈秋節慰問金及蘋果禮盒，鄉長廖宜賢也致贈感謝狀及龍眼特產表達感謝，立委馬文君服務處助理李雅雯、縣議員唐曉棻服務處主任郭玉龍、鄉民代表會主席蔡昭智及多位代表及村長都到場觀禮。

莊漢榮表示，雖旅外多年，但仍心繫故鄉，有感中秋將屆，為讓弱勢家庭過一個溫馨的中秋佳節，再次攜子返鄉發放弱勢家庭慰問金及水果禮盒；莊賜濱表示，與父親一起回中寮開辦關懷弱勢家庭聯合社會服務活動，是從921大地震後開始，於4年前加碼發放中秋節弱勢家庭慰問金，此次委請鄉公所調查各村弱勢家庭並造冊，共有300戶受益。

許淑華說，莊漢榮出身中寮鄉福盛村，原以務農、運送山蕉維生，轉赴台中事業有成後，仍不忘教誨子女要心繫故里，感念鄉土養育之情，力所能及之餘，需年年回鄉照顧故鄉子弟，其子秉承父訓，長期關懷弱勢家庭、贊助經費支持學童出國比賽，擴展視野，其用心令人感佩，善舉亦值得各界效法；莊漢榮今年更被中寮鄉公所提報為模範父親代表，並獲縣府模範父親代表，實至名歸。

許淑華表示，莊漢榮也捐贈5萬元，支持至誠國小學童前往印尼參加世界機關王比賽，讓孩子能在國際舞台盡情發揮，並贏得銅牌載譽歸國，為縣爭光，至誠國小校長鄧秀珍也到場致贈感謝狀。