　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

窮鄉子弟事業有成返鄉關懷弱勢　發放300戶各3000元秋節慰問金

▲莊榮漢事業有成攜子返鄉關懷弱勢，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲莊漢榮事業有成攜子返鄉關懷弱勢，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉窮困農家子弟莊漢榮，早年為改善家境而舉家前往台中發展，與其子莊賜濱先後成功創辦唐采印刷及大樁建設，在業界頗負盛名，父子倆更多年持續回鄉做公益，在今年中秋佳節前夕返鄉發放300戶弱勢家庭秋節慰問金、每戶3000元及一盒高級蘋果禮盒，讓受贈家庭提前感受中秋佳節的溫馨氣氛。

南投縣長許淑華30日前往中寮鄉公所出席「莊漢榮老先生、大樁建設股份有限公司、唐采印刷事業股份有限公司中秋佳節關懷弱勢家庭聯合社會服務活動」，莊榮漢親自出席捐贈秋節慰問金及蘋果禮盒，鄉長廖宜賢也致贈感謝狀及龍眼特產表達感謝，立委馬文君服務處助理李雅雯、縣議員唐曉棻服務處主任郭玉龍、鄉民代表會主席蔡昭智及多位代表及村長都到場觀禮。

▲窮鄉子弟事業有成攜子返鄉關懷弱勢，南投縣長許淑華頒贈感謝狀。（圖／南投縣政府提供）

莊漢榮表示，雖旅外多年，但仍心繫故鄉，有感中秋將屆，為讓弱勢家庭過一個溫馨的中秋佳節，再次攜子返鄉發放弱勢家庭慰問金及水果禮盒；莊賜濱表示，與父親一起回中寮開辦關懷弱勢家庭聯合社會服務活動，是從921大地震後開始，於4年前加碼發放中秋節弱勢家庭慰問金，此次委請鄉公所調查各村弱勢家庭並造冊，共有300戶受益。

許淑華說，莊漢榮出身中寮鄉福盛村，原以務農、運送山蕉維生，轉赴台中事業有成後，仍不忘教誨子女要心繫故里，感念鄉土養育之情，力所能及之餘，需年年回鄉照顧故鄉子弟，其子秉承父訓，長期關懷弱勢家庭、贊助經費支持學童出國比賽，擴展視野，其用心令人感佩，善舉亦值得各界效法；莊漢榮今年更被中寮鄉公所提報為模範父親代表，並獲縣府模範父親代表，實至名歸。

許淑華表示，莊漢榮也捐贈5萬元，支持至誠國小學童前往印尼參加世界機關王比賽，讓孩子能在國際舞台盡情發揮，並贏得銅牌載譽歸國，為縣爭光，至誠國小校長鄧秀珍也到場致贈感謝狀。

ET快訊
傳柯文哲夫妻700萬不法金流　周榆修怒捶門：你們相信嗎？
限貸令發威！　基層行員有苦難言
「若10萬小草衝北檢」　黃暐瀚：檢調壓力非常大
古天樂唯一認愛的女友！　息影13年罕露臉
柯美蘭：柯文哲是第一個犧牲烈士！　還會有千萬個入「民進黨黑牢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東男騎電動代步車返家途中沒電　東港警伸援手

表演藝術列車開向中寮國小、名間國小　南投舞蹈團擔綱演出

窮鄉子弟事業有成返鄉關懷弱勢　發放300戶各3000元秋節慰問金

南投縣113年勞工運動大會開放報名　限額30隊至10／8截止

琉球迎王祭典9／3展開　51艘船隊海上遶行…東港警力全投入疏導

南投農村社區土地重劃業務說明會　9／2、10福山社區登場

東石海之夏煙火秀塞爆　散場出動空拍機

南投網路e櫃檯45新項目上線　9／1起線上申辦可抽電子超商禮品卡

凱米讓他們快滅頂！嘉義美上美社區自救會訴求堤防加強、國賠

建構生態友善治理溝通平台　林保署南投分署辦工程生態教育訓練

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

柯文哲涉圖利罪遭聲押禁見　小草包圍北檢高喊：放人！

屏東男騎電動代步車返家途中沒電　東港警伸援手

表演藝術列車開向中寮國小、名間國小　南投舞蹈團擔綱演出

窮鄉子弟事業有成返鄉關懷弱勢　發放300戶各3000元秋節慰問金

南投縣113年勞工運動大會開放報名　限額30隊至10／8截止

琉球迎王祭典9／3展開　51艘船隊海上遶行…東港警力全投入疏導

南投農村社區土地重劃業務說明會　9／2、10福山社區登場

東石海之夏煙火秀塞爆　散場出動空拍機

南投網路e櫃檯45新項目上線　9／1起線上申辦可抽電子超商禮品卡

凱米讓他們快滅頂！嘉義美上美社區自救會訴求堤防加強、國賠

建構生態友善治理溝通平台　林保署南投分署辦工程生態教育訓練

準「摩羯」颱風路徑曝　粉專：周五上午抵台灣東南部外海

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

3年前嘗試救阿北！苗博雅點出「黃國昌策略」問題：提高被羈押機率

冰島「爵士女伶」Laufey台北開唱！3000人浪漫朝聖　甜喊：你們是我情人

捐糞救人要評估！便便太硬、太水會退貨　還有「超級捐贈者」存在

每部戲都有山本耕史！　業界曝「片酬是其他演員一半」打拼原因曝

傳柯文哲夫妻700萬不法金流　周榆修怒捶門：你們相信嗎？

跟著徐睿知、Jennie、張員瑛買球鞋！CP值超高褲裝、短裙都百搭又好走

「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒

屏東男騎電動代步車返家途中沒電　東港警伸援手

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

刺客重機車隊送愛到偏鄉

新北績優宗教團體表揚大會　侯友宜盼將助人精神發揚光大

新北農村好物SOGO忠孝館開賣　9／17前消費滿額送好禮

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

提升基隆消防局救災能量　林苑琳捐贈1輛消防警備車

基隆幼兒展現烹飪好手藝　親子DIY手作體驗香蕉蒸糕

黃金年華祖孫牽手情　基隆家庭教育溝通講座

「品味南投」中秋市集9／7、8登樹德半山夢工廠

高雄長庚將接手經營大同醫院

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

嘉義美上美社區自救會　訴求堤防加強、國賠

犬殺情形嚴重低估　石虎保育跨區平臺邀6縣研商

東石海之夏煙火秀塞爆　散場出動空拍機

更多熱門

相關新聞

南消中元普渡新化義消捐贈物資濟弱勢機構

南消中元普渡新化義消捐贈物資濟弱勢機構

一年一度的民俗感恩月，台南市消防局第四大隊新化分隊於日前辦理中元普渡，結合義消新化中隊、義消新化分隊、義消新化婦宣隊募集約1600公斤白米及民生物資，贈送給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心等社福機構，發揮消防大愛。

九華山地藏庵攜手嘉義市城隍廟　購中秋禮盒助弱勢

九華山地藏庵攜手嘉義市城隍廟　購中秋禮盒助弱勢

吉鶴卡購給力！「偽遊日」輕鬆省

吉鶴卡購給力！「偽遊日」輕鬆省

傳愛8年不間斷　花蓮聖王堂捐普渡供品

傳愛8年不間斷　花蓮聖王堂捐普渡供品

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

關鍵字：

返鄉回饋弱勢莊漢榮

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面