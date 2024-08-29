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吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省　國內享樂最高9％、日系美饌現折10%

▲聯邦「吉鶴卡」回饋超有感，讓哈日族「在不在日本，都很日本」，國內省錢攻略報你知！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

小資族想出國玩，但是請假不容易，又搶不到便宜機票、飯店怎麼辦？不妨來一趟「偽日本」輕旅行過過乾癮！帶上聯邦「吉鶴卡」展開台北半日遊，吃喝買逛省錢攻略報你知。

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「榕錦時光生活園區」有「台版小京都」之稱。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

有「台版小京都」之稱的「榕錦時光生活園區」是一個完美起點，這裡前身是日治時期的臺北刑務所官舍，共有7棟百年老宅，木造建築搭配榕樹綠意流露出濃濃懷舊氣息，讓人彷彿置身日本，隨手拍都有Fu！

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼百年老宅流露濃濃懷舊情，讓人彷彿置身日本，隨手拍都有Fu。

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

除了免門票，又能美照拍到飽，園區內也有許多品牌進駐，日式輕食、質感伴手禮任君挑選，還能租借和服或浴衣，一秒變身櫻花妹，漫步其中更有氛圍感。

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼在「勝博殿」能享受到正統日式炸豬排。

▲勝博殿。（圖／記者謝婷婷攝）

走訪完日式景點，舌尖也要偽出國！ 在「勝博殿」就能享受到正統日式炸豬排，炸得金黃酥脆的外皮，一口咬下喀滋作響，鮮甜肉汁瞬間噴發，來自東京新宿的好味道，能一解你對日本的思念。持聯邦吉鶴卡消費滿1,000元即可現折100元，讓哈日族「在不在日本，都很日本」。

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲日本國民品牌UNIQLO 2024秋冬新品台日同步販售。

吃飽喝足再來逛街血拼，來自日本，全球知名零售品牌UNIQLO 2024秋冬新品以及超人氣聯名UT等，台日同步販售，男女時尚單品、童裝、配件眾多款式一站購足。還有全台精選店舖推出UNIQLO FLOWER服務（目前台灣是五間店舖：UNIQLO台北旗艦店、西門店、台北統一時代店、板橋大遠百店、Lalaport台中店），提供當季鮮花、植栽，花況都相當不錯，可以買現成花束或現場客製，依個人喜好選擇搭配，送給自己，為生活增添儀式感。想要瘋買日貨就刷吉鶴卡，加碼4%回饋購給力！

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲UNIQLO FLOWER提供當季鮮花、植栽，可依喜好客製花束。

遊日神卡聯邦「吉鶴卡」，在國內也「邦」你省！完成指定任務，一般消費最高5%回饋，2024/12/31前，在台指定日系名店：UNIQLO、DAISO大創百貨、THREEPPY、Standard Products、HANDS台隆手創館、日藥本舖、札幌藥妝、松本清、三友藥妝Tomod's、大葉高島屋、宜得利家居、唐吉訶德DON DON DONKI、GU、TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店，再加碼4%（月上限500元），等於最高可享9%回饋。

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲吉鶴卡在指定日系美饌消費滿額最高現折10%。

在指定日系美饌：勝博殿、金子半之助、日本橋海鮮丼辻半、欣葉日本料理、欣葉SHABU SHABU、吉豚屋、花月嵐、一風堂、麵屋武藏、山頭火、新宿內臟燒肉、本多日本料理、YAYOI 彌生軒、壽司美登利、千葉火鍋、享千葉火鍋、新千葉火鍋、陽光皇后、山本漢堡排、ラーメン凪Ramen Nagi、屯京拉麵、福勝亭，最高現折10%，至2024年12月31日。

▲▼吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省 國內享樂最高9％、日系美饌現折。（圖／記者謝婷婷攝）

▲吉鶴卡購給力！日系名店加碼4%回饋，月上限500元。

「吉鶴卡」串聯國內14家日系通路、22家日式餐廳品牌，合作優惠門市超過500間；另外，即日起至9月30日，消費滿5,000元再送100元刷卡金，讓你一卡在手輕鬆省，聰明享樂回饋超有感。

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