隔天妹妹婚禮當伴郎　美31歲知名球星「遭酒駕撞死」！球迷湧哀悼

▲ 古卓（右）和馬修（中）原定參加凱蒂（右2）的婚禮。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國31歲職業冰球選手強尼．古卓（Johnny Gaudreau）和29歲的弟弟馬修（Matthew）原定30日以伴郎身分參加妹妹凱蒂（Katie）的婚禮，前一天晚上卻在老家紐澤西遭酒醉駕駛衝撞，兄弟倆雙雙身亡，突如其來的噩耗令球壇與球迷震驚。

綜合《美聯社》等美媒，紐澤西州警方說明，古卓兄弟29日晚間騎車行駛於奧爾德曼斯鎮一條路上時，43歲男子希金斯（Sean M. Higgins）駕駛一輛休旅車，試圖超越另外2輛車時從後方撞上兩人，導致他們當場身亡。

希金斯涉嫌酒駕，目前被控2項駕車致死罪名，以及魯莽駕駛、持有開放式容器和在車上飲酒。刑事起訴書顯示，希金斯向警方供稱，案發前他喝下5至6罐啤酒，還承認邊開車邊飲酒，將關押於撒冷郡監獄直到9月5日的審前拘留聽證會。

古卓生前效力國家冰球聯盟（NHL）哥倫布藍衣隊，司職翼鋒，在NHL打完整整10個賽季，外號「強尼冰球」（Johnny Hockey）。他在前8個賽季效力於卡加利火焰隊，期間成為冰球界頂尖選手，更是許多北美球迷的最愛。

悲劇發生時他們兄弟倆正前往格洛斯特（Gloucester），準備參加隔天的婚禮，未料遭逢死劫。古卓身後留下妻子和一雙兒女，而馬修妻子腹中還懷著兩人第一個孩子，凱蒂的婚禮也被迫取消。

古卓的死訊震驚北美體育界，NHL共32支球隊都聲明哀悼，此外還有眾多冰球選手、其他運動員和政界人士，包括加拿大總理杜魯道、紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）等。藍衣隊和火焰隊主場皆設立臨時靈堂，眾多球迷湧入吊唁。