烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

▲烏克蘭愛國者防空系統。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭一架美製F-16戰鬥機29日在作戰任務中墜毀，導致飛行員喪生，總統澤倫斯基也隨即下令空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）解職。不過，有消息人士指出，墜毀的F-16很有可能是遭烏軍自家愛國者飛彈誤擊。

根據《紐約時報》報導，一名曾聽取初步調查報告的西方官員透露，有跡象顯示墜毀的F-16戰機，很有可能是被一枚愛國者飛彈誤擊，但目前還不能完全排除機械故障和飛行員失誤的可能性。

▲烏克蘭8月初獲得架美製F-16戰機。（圖／路透社）



F-16戰機墜毀隔天，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）立刻將空軍司令歐勒什丘克解職，而他也是今年第2位遭解職的烏軍高層。不過，澤倫斯基並未說明在此時將空軍司令解職的具體原因，僅表示這是加強軍事領導的必要之舉。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，在導彈和無人機的大規模襲擊中，友軍誤傷的問題可能會更加嚴重，「在飛彈來襲的同時，還要追蹤誰是好人、誰是壞人會特別困難，友軍誤擊是個大問題。」

烏軍除失去一架F-16，飛官梅斯（Oleksiy Mes）中校也在事故中喪生。梅斯是僅有的十幾位上陣前接受過速成訓練計畫的烏軍飛官之一，專家認為速成訓練也是增加風險的因素。

美國與烏克蘭已對墜機事件展開共同調查，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）與烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將按原定期程於30日在華府會談。

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