　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

▲▼烏克蘭獲愛國者防空系統。（圖／路透社）

▲烏克蘭愛國者防空系統。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭一架美製F-16戰鬥機29日在作戰任務中墜毀，導致飛行員喪生，總統澤倫斯基也隨即下令空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）解職。不過，有消息人士指出，墜毀的F-16很有可能是遭烏軍自家愛國者飛彈誤擊。

根據《紐約時報》報導，一名曾聽取初步調查報告的西方官員透露，有跡象顯示墜毀的F-16戰機，很有可能是被一枚愛國者飛彈誤擊，但目前還不能完全排除機械故障和飛行員失誤的可能性。

▲▼烏克蘭F-16。（圖／路透社）

▲烏克蘭8月初獲得架美製F-16戰機。（圖／路透社）

F-16戰機墜毀隔天，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）立刻將空軍司令歐勒什丘克解職，而他也是今年第2位遭解職的烏軍高層。不過，澤倫斯基並未說明在此時將空軍司令解職的具體原因，僅表示這是加強軍事領導的必要之舉。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，在導彈和無人機的大規模襲擊中，友軍誤傷的問題可能會更加嚴重，「在飛彈來襲的同時，還要追蹤誰是好人、誰是壞人會特別困難，友軍誤擊是個大問題。」

烏軍除失去一架F-16，飛官梅斯（Oleksiy Mes）中校也在事故中喪生。梅斯是僅有的十幾位上陣前接受過速成訓練計畫的烏軍飛官之一，專家認為速成訓練也是增加風險的因素。

美國與烏克蘭已對墜機事件展開共同調查，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）與烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將按原定期程於30日在華府會談。

►烏克蘭F-16墜毀！　美媒爆：拜登政府拒派遣戰機維修後勤
►F-16作戰墜毀釀1死　澤倫斯基將空軍司令解職
►烏克蘭證實F-16墜毀！殉職飛官背景曝光　任務完成追授上校

ET快訊
改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏
柯文哲聲請提審「反制被逮捕」　律師：合法行使權利但有副作用
人潮炸裂！台南「超長蜈蚣人潮」曝光　全場崩潰：明天更恐怖
快訊／柯文哲遭逮捕13小時！提審遭駁回　北檢下午重開偵查庭
中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留
柯文哲聲請提審被駁回　法界釋疑「檢方逮捕權」由來
倒車「撞死母子」　台電道歉了
柯文哲遭約談後動作頻頻　黃揚明：想營造被政治迫害的能量

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

美國伊拉克聯手突襲「擊斃15名IS成員」　美軍7人受傷

泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

南韓京畿道再度發現「非洲豬瘟」！　緊急撲殺3900隻豬

他被關貨車「冷藏車廂」！手機剩1%電成功報警　救出12人

互轟邊境！烏克蘭12F住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命

中國海軍測量艦「侵入日本領海」！　日方強烈譴責

颱風珊珊風雨肆虐　日本妹房間「牆壁瞬間吹落」！百萬人直呼恐怖

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

美國伊拉克聯手突襲「擊斃15名IS成員」　美軍7人受傷

泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

南韓京畿道再度發現「非洲豬瘟」！　緊急撲殺3900隻豬

他被關貨車「冷藏車廂」！手機剩1%電成功報警　救出12人

互轟邊境！烏克蘭12F住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命

中國海軍測量艦「侵入日本領海」！　日方強烈譴責

颱風珊珊風雨肆虐　日本妹房間「牆壁瞬間吹落」！百萬人直呼恐怖

「好了我要走了！」柯式口吻拒絕夜間偵訊　柯文哲慘遭當庭逮捕

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

桃園機場捷運9／1增設日韓語服務　全線列車廣播到站名

阿公畫畫笑他打擊？宋嘉翔化為動力：想辦法精進自己

嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

台東活水湖最新夜間水舞！雷射光+水幕投影　白天再玩蘭嶼拼板舟

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

快訊／國家警報響　大雷雨再灌2縣市

江少慶暴投掉分因出汗手滑　談對兄弟9連敗「盡量降低失分」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

竊賊認出法官同學痛哭爆紅　他出獄卻犯更大條

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

飛機氧氣罩離奇掉落　乘客恐慌爆哭

愛心章魚燒6顆2元遭10倍價轉賣　老闆急喊卡

人妻「肉償」車震維修工　夫返家驚見雙屍

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

F-16作戰墜毀　澤倫斯基將空軍司令解職

補助13萬鼓勵東京女下鄉結婚　日政策被罵翻

颱風珊珊風雨肆虐　她房間「牆壁瞬間吹落」

啥都沒偷　賊煮麵吃「不忘洗碗」

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

中國施壓太平洋島國論壇　公報移除挺台文字

更多熱門

相關新聞

烏軍在庫斯克推進　北約表態：合法自衛行動

烏軍在庫斯克推進　北約表態：合法自衛行動

烏軍月初跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），攻勢持續逾3周後，30日宣布再推進2公里。而北大西洋公約組織（NATO）對此稱烏克蘭有權自衛，進入庫斯克的行動完全合法。

烏住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命　

烏住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命　

即／中國海軍艦艇進入日本領海

即／中國海軍艦艇進入日本領海

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基F-16美國北美要聞愛國者飛彈

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面