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社會 社會焦點 保障人權

台中恐怖車禍！20歲女騎車撞保母車　監視器拍下「一道光閃過」

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今日凌晨2時許發生一起嚴重車禍，一名20歲賴女騎車沿一處閃黃燈路口直行時，另名李男駕駛保母車從左邊駛來，雙方在路口發生嚴重碰撞。賴女連人帶車衝進一間藥局門口，目前人傷重在加護病房搶救中。據了解，該輛保母車上有乘客，該車當時原要前往機場，不料中途發生車禍。

第五警分局說，事發時間於今日2時21分，北屯區興安路跟瀋陽路口，43歲李男駕駛租賃廂型車車沿著瀋陽路（閃紅燈）直行，20歲賴女則騎乘機車是沿著興安路（閃黃燈）直行，雙方碰撞後，賴女再往路邊1台轎車、2台機車碰撞。

▲▼台中恐怖車禍！20歲女騎車對撞廂型車...監視器拍下「一道光閃過」。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市今日2時許發生一起嚴重車禍，一名女騎士與廂型車碰撞，女騎士傷重在加護病房搶救中。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼賴女人拋飛撞擊路邊，車輛也受損嚴重（下圖左一）。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖車禍！20歲女騎車對撞廂型車...監視器拍下「一道光閃過」。（圖／記者許權毅攝）

賴女全身受到多處擦挫傷，被緊急送往中國附醫搶救，目前被送進加護病房，李男並外受傷；李男經酒測結果並未酒駕，賴女經抽血檢測，體內並無酒精值。

監視器路口拍下，雙方駕駛經過路口都沒有放慢、停車再開，賴女連人帶車擦撞上保母車車頭，影像中速度不算慢，路人見狀趕緊衝上前幫忙。

▲▼台中恐怖車禍！20歲女騎車對撞廂型車...監視器拍下「一道光閃過」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼賴女車輛幾乎全毀，地面留下大量殘骸。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中恐怖車禍！20歲女騎車對撞廂型車...監視器拍下「一道光閃過」。（圖／記者許權毅攝）

事故地點正好是一間藥局，該店人員今早見店前滿是殘骸，趕緊清掃，車殼殘骸數量之多，能夠裝滿一整箱大型紙箱。賴女車輛也受損嚴重，幾乎只剩下車架。

警方說，詳細肇事責任仍待交由交大分析釐清。警方呼籲，用路人行經路口時，應遵守交通法規及路權先後順序並留意前方路況、減速慢行，避免發生危險。

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