嘉榮護理之家傳遞正能量　攜手公益推動銀髮長輩心理健康

▲▼ 嘉榮護理之家攜手公益傳遞正向與溫暖，增進銀髮長輩的心理健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院附設護理之家為照顧住民長輩的心靈需求，經常性辦理多元信仰活動，讓住民可以依循自己的宗教信仰自由參與共樂。8月份護理之家辦理「傳遞溫暖-關懷長者」活動，邀請「威盛信望愛會基金會」牧師及志工團隊，以有趣的小遊戲與長輩互動同樂，並溫暖傾聽爺爺奶奶的心情與人生故事；期望藉由信仰與陪伴的力量輔助醫療照護，使高齡住民的身理、心理健康與社會生活產生正向的影響。

在關懷長者的活動中，基金會及護理之家團隊帶領住民爺爺奶奶玩猜謎語遊戲、詩歌接力傳唱、導讀繪本「艾瑪畫畫」，引導參加活動的住民爺爺奶奶回憶記憶中的兒時及家鄉，並能藉著口述或繪畫抒發想念的心情；「威盛信望愛會基金會」陳澤民牧師及志工也一同為住民爺爺奶奶們及護理之家團隊禱告，祝福長輩們常保喜樂、平安與健康。其中一位85歲的榮民趙爺爺是一位虔誠的基督徒，因為在護家休養好久沒有到教會禮拜，知道這次活動有牧師探訪關懷，能夠一起禱告及分享，非常激動開心。

院長陳正榮表示，嘉榮附設護理之家不僅提供專業的醫療照護，還會根據各住民的需求，邀請宗教公益團體一起舉辦關懷活動，在溫馨祥和的氣氛中照顧住民的身心靈需求。透過醫學與信仰的靈性關懷相輔相成，護理之家不僅重視長者的身體健康，更關注他們的情感與心理狀態，無論是傾聽長輩的喜怒哀樂，或人生的苦辣酸甜，護理之家始終致力提供正向支持與心理慰藉，讓住民長輩們保持穩定情緒與樂觀心態，享有更健康的晚年生活。