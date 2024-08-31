律師「一句話解釋」柯文哲動機！　認看了難過：何必折磨自己

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，今（31日）凌晨被移送至台北地檢署複訊，但因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，隨後聲請提審，稍早法院已駁回。對此，律師呂秋遠一句話解釋，提審只是多一道程序，簡單來說就是「拖時間」；他坦言，看到柯文哲這樣的技術性干擾，感到有些難過，認為這樣折磨自己實在沒必要。

呂秋遠今天在臉書發文表示，原本柯文哲一早就應該有偵訊結果，但事態卻朝向更複雜的方向發展，「事情發展到現在，偵訊進度停頓。因為他想直接離開地檢署，檢察官只能當庭逮捕他，現在則是等待法院審理提審程序」。（稍早台北地院裁定駁回，柯文哲解返台北地檢署）。

他強調，事實上在昨天早上，柯文哲與他的妻子陳佩琪是自願前往廉政署與地檢署接受訊問的。「請注意『自願』兩個字，這意味著檢察官並未傳喚他們，而是基於他們想主動說明案情，自行接受調查。」呂秋遠指出，當時柯文哲雖然是被告身份，但仍配合調查，然而「凌晨時，他突然說，我不想自願了，我想回家」。

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▲柯文哲向法院聲請提審，稍早遭北院裁定駁回。（圖／記者李毓康攝）

呂秋遠進一步解釋，這時問題就來了：「他先前是自願來的，法律上無法強制留置，但突然要回家，檢方當然無法允許。」呂秋遠形容這種情況就像是「褲子都脫一半了，結果卻突然說不演了」，自然無法就這樣放他回去。他補充，柯文哲若不想夜間偵訊，可以要求在地檢署休息，但要回家卻是不可能的，「檢察官最終只能選擇當庭逮捕，轉為強制處分，讓他無法離開。」

隨後，柯文哲立刻提出提審，然而呂秋遠認為這並沒有太大意義，「那只是多一個程序而已，白話文叫做拖時間，法院會再問地檢署與柯文哲，了解逮捕是不是不合法，一旦合法，地檢署又會繼續進行訊問，只是多了一個讓地檢署聲押的理由，畢竟你曾經想要回家休息，檢察官怎麼會知道你是不是要回家串供？以阿北的體力，漫長的程序、以及地檢署地下室的環境，其實真的不會建議這麼作。」

呂秋遠也提到，柯文哲選擇這條「技術性干擾」的路讓他感到難過，認為何必如此折磨自己呢？最後，呂秋遠還提到，柯文哲曾拿補助款購買自己名下的辦公室，無論民眾黨財務多麼困難，都辜負了支持者的期望。「既然他選擇了這條路，也只好繼續接受折騰。」他認為，這是柯文哲自己選擇的結果。

▼民眾黨支持者號召北檢前聲援柯文哲。（圖／記者李毓康攝）