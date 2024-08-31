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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲涉案波及立院藍白合？　李乾龍：國民黨要自助人助天才會助

▲▼國民黨前秘書長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前秘書長李乾龍。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案被台北地檢署約談，對於未來國民黨應該如何與民眾黨合作？前國民黨秘書長李乾龍今（31日）表示，國民黨自己要自助人助天才會助，國民黨要當自強，自己要先壯大，人家才會幫你。

李乾龍日前曾反對藍白合作，現在國民黨內部有些人認爲還是要合作，有些人則持反對意見？李乾龍說，要人家跟你合作，自己要先壯大自己，如果沒有壯大自己，人家怎麼會跟你合？人家會瞧不起你啊，國民黨是在野最大黨，但是國民黨內部要團結，從黨中央、到立法院、到智庫，三面大家合作起來，自己先組織起來，要團結的國民黨才可以改造別人，自己都不團結，怎麼會改造別人？

而對於柯文哲可能涉及弊案，李乾龍今上午被問及此議題時表示，「天理昭彰、人在做天在看」，中午出席活動時，媒體再問如何看待柯文哲事件，他則說，「每個從政的人都要心存善念」。

對於國民黨未來應如何與民眾黨合作？李乾龍說，國民黨自己要自助人助天才會助。至於2026國民黨要如何做？李乾龍也說，國民黨要當自強，自己要先壯大，人家才會幫你，大家一起努力，大家要一起出來為老百姓做事，不要只為自己想。

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