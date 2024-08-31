柯文哲遭北檢疲勞訊問？　吳思瑤揭「SOP」：檢察官有允許休息

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／攝影中心）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（31日）凌晨至北檢複訊時，因想逕自離開偵查庭，遭北檢當庭逮捕，此事，引來民眾黨砲轟北檢「程序不法」疲勞訊問柯文哲。對此，民進黨立委吳思瑤點出，柯文哲主張要休息，檢察官也允許，但休息必須是在地檢署內，而不是要求離開回家，北檢完全是根據《刑事訴訟法》規範，SOP清清楚楚。

吳思瑤提到，「該怎麼辦就怎麼辦」是柯文哲的名言，但民眾黨卻大動作帶風向煽動小草，硬要把柯文哲是「京華城案」涉嫌貪污的被告，塑造成司法受害者。民眾黨的作法讓吳思瑤狠酸，再一次見證卡提諾法學院的水平，還有黃國昌熱衷「政治干預司法」的慣行。

吳思瑤指出，柯文哲不是因為拒絕夜間訊問遭逮捕，而是因為欲任意離去而遭逮捕，此外，柯文哲主張要休息，檢察官也允許，但休息必須是在地檢署內，而不是要求離開回家。

然而，吳思瑤點出，柯文哲執意離開地檢署，檢察官被迫選擇當庭逮捕，檢調辦柯文哲，完全依據《刑事訴訟法》規範，程序規定制度都有，SOP清清楚楚，司法不允許特權，也無懼民粹。

吳思瑤強調，法律之前人人平等，司法SOP沒有人可以例外，被告就是被告， 柯文哲不該有特權，地檢署不是你家，愛走就走。

此外，吳思瑤也直言，檢調作業不是黃國昌可以嘴的，聽聽國民黨立委吳宗憲的話：「檢方沒有疲勞訊問，這完全符合正常做法」。最後，吳思瑤怒嗆，黃國昌的正義會轉彎，恥度無下限，而柯文哲的SOP，真的跟你我想的不一樣。