上周交通死亡奪21人命　1縣市惡化「交通部啟動輔導」

▲交通部說明每周交通事故統計，左為副司長蔡書彬，右為簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(30日)公布最新每周交通事故24小時死亡統計，上周整體死亡21人，其中行人有2死。此外，今年1月到8月23日止，整體交通死亡最多為桃園市有113人，行人死亡最多也是桃園市有16人。交通部表示，昨已開會決議對桃園市啟動「道安提升行動小組」，輔導桃園改善。

交通部今公布8月17日至8月23日交通事故24小時死亡資料，上周整體死亡人數為21人，行人2死亡，縣市部分，整體死亡人最多縣市為台南市5人；行人死亡為新北市、台南市各1人。

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▲▼交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

此外，交通部統計，今年1月1日至8月23日，累計交通事故24小時死亡整體死亡人數為1061人，較去年同期減少89人，減幅為7.7%，達到降低5%目標；另行人死亡累計為129人，較去年同期減少4人，減幅為3%，未達降低7%目標。

交通部統計，今年1月到8月23日止，整體死亡最多前四名為桃園市有113人、台南市98人、新北市96人、屏東縣95人；行人死亡最多前四名為桃園市16人、台中市13人、台南市12人、高雄市12人。

▲今年1月到8月23日交通事故死亡統計。（圖／交通部提供）

交通部路政及道安司副司長蔡書彬表示，針對過去道安績效不好或更加惡化縣市，會啟動輔導行動，昨天也召開道安聯繫會議，決議對桃園市啟動「道安提升行動小組」，前往輔導桃園改善。

另交通部路政及道安司簡任技正劉俐良提醒，今天是開學日，提醒兒童乘車安全，過往有些父母疏忽把小孩留在車子上，天氣熱單獨留車上恐高溫過熱死亡，或小朋友可能自我反鎖或自行開車門走下車發生危險，籲不要把小孩單獨留在車上。