陸「Land Rover女」連打男司機10多巴掌！囂張喊：我逆行怎麼了？

記者鄭思楠／綜合報導

青島嶗山風景區8月28日發生了一起交通事故，一名女子駕駛Land Rover越野車逆行插隊不成，追尾前方大巴車。該女子下車後遷怒對向正常行駛的司機，瘋狂辱罵，連打對方十幾個巴掌。被打司機口鼻流血，並未還手。女子還叫囂，「我逆行怎麼了？我打你怎麼了？」、「你報警啊」 ，該女子隨後駕車逃走。

▲女子辱罵毆打對向司機。（圖／翻攝自影片）

影片很快引起陸網熱議，8月30日，網傳打人的女子為嶗山區城市管理局城市運行服務中心副主任。針對此事，據《青蜂俠Bee》報導，嶗山區城市管理局回應，該消息不實，「只是重名，我們這邊已經報警處理了。」

另外，據《紅星新聞》報導，8月29日晚間，青島市公安局嶗山分局發布公告，對28日逆向行駛且對他人進行辱罵、毆打的王姓女子處以行政拘留10日，罰款1000元人民幣的處罰。

公告稱，2024年8月28日13時許，王女（38歲，嶗山區人）駕車行至嶗山區青山村觀景台附近時逆向行駛，因對向正常行駛的林男（26歲嶗山區人）未對其讓行，王女下車對林男進行辱罵、毆打。公安機關接報後迅速開展工作，將王女查獲。

經調查，王女行為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條、第四十三條的規定，公安機關依法對王女並處行政拘留10日，罰款1000元。