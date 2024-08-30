全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

▲台中市警局9月起執行「行人正義大執法」。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

交通部統計上半年全台交通事故死亡人數比去年下降，行人死亡數量卻提升，有鑑於此，台中市警局9月起執行「行人正義大執法」，針對台中市70處易肇事路口加強取締，內容包括闖紅燈、車子未禮讓行人、行人闖紅燈及隨意穿越馬路等違規事項，本專案執行至今年底。

交通部發布今年1至5月交通事故統計資料，全台死亡比去年同期下降8.9%，但行人死亡增加2.6%；台中市與去年同期整體死亡也減少18.1%（26人），行人死亡卻也比同期增加7人。

台中市警局配合交通部9月交通月「人本交通-停讓文化」，加強宣導「車輛慢看停、行人安全行」，並從9月1日起至12月31日止，執行交通大執法，針對台中市行人易生事故路口共70處，啟動警力維護行人安全，重點取締「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人闖紅燈及隨意穿越道路」等4大違規項目。

警察局特別呼籲行人，不要貪圖一時便利而隨意在路段中間穿越馬路，不僅造成自身危險也容易因往來車輛速度過快而釀成嚴重交通事故；民眾駕駛車輛行經路口應減速慢行，隨時注意車前狀況，如遇有行人通過路口應完全停下來讓行人優先過馬路，如有違反將依道路交通管理處罰條例第44條第2項舉發，處以1200元至6000元(汽車6000元、機車1200元)並記點3點，若因而肇事使人傷亡更會吊扣駕照一年或吊銷駕照。

此外，無號誌路口更應減速慢行觀察路口安全後才通過，若遇有行人穿越道路一樣要停讓，行人也應依規定行走行人穿越道，行走時注意周遭交通狀況不宜使用手機，不要任意穿越車道，不可闖紅燈應遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障。如有違反將依道路交通管理處罰條例第78條，處500元罰鍰。