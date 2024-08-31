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爽吃1年份知名肉圓！還可抽百萬車　彰化GO購9／14抽獎

▲彰化GO購將於9月14日進行抽獎。（圖／警方提供）

▲彰化GO購將於9月14日進行抽獎。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了振興地方經濟，彰化縣政府推出了令人矚目的「2024彰化GO購」消費抽獎活動！不僅可以在彰化享受購物、美食與娛樂，還有機會贏得10萬元現金、百萬新車、免費吃1年的阿璋肉圓還有高達4,564各種豪華獎品。彰化縣長王惠美提醒大家，首波抽獎將於9月14日正式展開，要記得在9月8日之前完成消費發票登錄。

縣府表示，首波抽獎獎品豐富多樣，除了令人夢寐以求的汽車，還包括10萬元現金、時尚實用的STANDWAY HSD電動升降桌、一年份中興米，甚至還有免費吃一年阿璋肉圓。此外，彰化在地特色獎品也值得期待，包括龍口粉絲、森田藥粧等22項品牌的年份獎，還有機會獲得彰化人氣美食阿泉爌肉飯、美利達摺疊腳踏車等，共計4,564個超讚獎項。

▲彰化GO購將於9月14日進行抽獎。（圖／警方提供）

這麼多的好康，不僅吸引本地居民，縣府更希望能夠吸引全國民眾來彰化旅遊消費，感受這座城市的獨特魅力！活動期間從7月1日到明年1月5日，共分三次抽獎。只要在彰化消費滿500元，即可登錄發票或收據參加抽獎。如果在特定合作店家或指定鄉鎮消費，還有機會獲得額外的抽獎機會。

經濟暨綠能發展處呼籲民眾把握最後機會，於9月8日前完成登錄，迎接即將來臨的首波抽獎。抽獎結果將在縣長王惠美的臉書直播中公布，屆時還會向幸運的汽車得主進行電話通知，可以上「彰化GO購」（https://changhua-go.chcg.gov.tw/）。

▲彰化GO購將於9月14日進行抽獎。（圖／警方提供）

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