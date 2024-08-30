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彰雲光電弊案又搜出950萬現金　「藏帆布袋」綁鈔繩來不及拆

▲彰化地檢查扣不法現金。（圖／彰檢提供）

▲檢方又查扣950萬不法現金（左），但先前查扣的「招財進寶」保險箱尚未打開。（圖／彰檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉日前爆發光電工程弊案，檢調連日前兵分多路展開調查，帶回45人，並在相關處所查扣現金727萬元，偵訊後將竹塘鄉代會主席林淑女及其丈夫、二崙鄉長鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬，以及江姓白手套聲押獲准。檢察官陳鼎文持續偵辦，28日又在涉案人的相關處所查扣950萬元，以塑膠袋、帆布袋包裹，連綁鈔繩都來不及拆的現鈔。

竹塘鄉公所在前年辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，疑遭檢舉工程涉嫌投標弊案。彰化地檢署8月20日由檢察官陳鼎文發動搜索行動，動員214人同步搜索48處、動員檢察官多達14人支援，徹夜進行訊問41人、查扣現金727萬餘元。

▲彰檢偵辦竹塘鄉及二崙鄉光電弊案。（圖／ETtoday資料照）

▲保險箱未解密。（圖／彰檢提供）

檢方聲押鍾等5人獲准後，檢察官陳鼎文持續追查，28日再從被告處查扣到950萬元，從流出的照片可以看出，相關涉案人從金融行庫領出高額疑似賄款後，為了掩人耳目，連綁鈔繩都沒拆，就把現金藏放在藍色帆布袋內，再裝入黑色塑膠袋。

檢方兩度搜索，在該集團搜現的不法獲利，光是現金就有1,677萬元，由於全案尚在偵辦中，從何處搜出近千萬，檢方三緘其口，至於從二崙鄉長住處查扣到一個貼有招財進寶「保險箱」，至今也尚未開鎖解密。

▲彰檢偵辦竹塘鄉及二崙鄉光電弊案。（圖／ETtoday資料照）

▲二崙鄉長及鄉代會主席收押禁見。（圖／翻攝自網路）

由於全力偵辦此案，並將5名涉案主嫌聲押獲准，負責偵辦此案的彰化地檢署檢察官陳鼎文，今天還獲行政院長卓榮泰公開表揚，彰化地檢表示，陳鼎文除以具體案件展現打擊綠能犯罪成效外；平日擔任綠能犯罪講座，先後在台電公司再生能源處舉辦廉政平台會議、及彰檢舉辦的打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台等會議上，向眾多與會廠商、公務員及司法警察說明上開案件之偵辦成果，期能讓打擊妨害綠能犯罪聯繫平台發揮功效，並建構廠商正確的法律觀念及求助管道，對於查緝綠能犯罪更是表現卓越。

▲彰化地檢檢察官陳鼎文接受行政院長表揚。（圖／彰檢提供）

▲彰化地檢檢察官陳鼎文（右）接受行政院長卓榮泰的表揚。（圖／彰檢提供）

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