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快訊／柯文哲提審聲請遭駁回！將解返北檢　下午恢復偵訊

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲聲請提審遭北院駁回，將解返台北地檢署。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲陷京華城容積弊案，30日深夜遭依貪汙圖利罪移送北檢，未料柯拒絕夜間偵訊，且意欲自行離開偵查庭，當場遭檢方逮捕。柯的委任律師認為程序瑕疵，向法院聲請提審。北院今開庭後，裁定駁回聲請，並將柯文哲解返台北地檢署。

北院指出，依卷附筆錄，可知柯文哲(聲請人)並未經檢察官訊問京華城案相關案情，因此檢察官並無由因其訊問所得之內容，認定柯文哲就京華城案有羈押之原因及必要，而不符合「檢察官於訊問後，認有第101條第一項各款或第101條之一第一項各款所定情形之一而無聲請羈押之必要者」之規定等語。

而柯文哲既經傳喚或自行到場，檢察官也確實有就「京華城案訊問聲請人之事實或訊問之意」，檢察官並於訊問後主張柯有羈押之原因及必要，核與同法第228條第4項之規定相符，是本件所為之逮捕，應屬有據。

綜上，法官裁定柯文哲聲請提審為無理由，應予駁回，並應解返原解交之機關即台北地檢署。

在北院裁定駁回結果出爐後，目前程序回到檢方「逮捕柯文哲」狀態，目前檢方尚未訊畢，還未聲請羈押，因此預計下午將恢復偵訊；另針對民眾黨今上午召開記者會，質疑北檢超出搜索範圍一事，北檢稍後也將做出說明。

▼柯文哲聲請提審，遭北院裁定駁回。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼柯文哲聲請提審，遭北院裁定駁回。（圖／記者呂佳賢攝）

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