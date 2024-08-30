新北女穿拖鞋果園工作遭毒蛇咬傷　警消緊急送醫救回一命

▲新北市趙姓婦人昨晚在果園工作時疑遭毒蛇咬傷，桃園警消獲報緊急送醫，圖為趙婦右腳傷口處。（圖／桃園市消防局迴龍分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市趙姓婦人昨（29）日傍晚在果園工作時，穿拖鞋的右腳一陣刺痛，緊急查看疑遭不明蛇類咬傷，趙婦緊急由丈夫陪同向鄰近桃園市龜山區迴龍消防分隊求助，經清洗傷口後緊急送往林口長庚醫院急救，經醫護人員注射毒蛇血清搶救後留院觀察，趙婦已於今天上午返家休養。

桃園市消防局指出，炎熱夏季是蛇類頻繁出沒季節，根據衛福部疾病管制署資料顯示，每年有超過千名民眾遭到毒蛇咬傷案例。昨天傍晚6時5分許，新北市55歲趙姓婦人在新北市某處柑園區405高地工作時被咬，當時穿拖鞋，感覺右腳一陣刺痛，隨即看到一條蛇消失在柑園內，立即由丈夫陪同下向迴龍分隊求助。

▲新北市趙姓婦人昨晚在果園工作時疑遭毒蛇咬傷，桃園警消提供毒蛇咬傷五要、五不要步驟。（圖／桃園市消防局提供）

迴龍消防分隊長李安邦提醒，國內較常見六種毒蛇包括出血性毒液的龜殼花、赤尾鮐（赤尾青竹絲）、百步蛇，及神經性毒液的眼鏡蛇、雨傘節，還有兼具出血與神經毒的鎖鏈蛇等六種，如不慎被蛇咬傷，應立即視為毒蛇咬傷來處理，記住蛇之外觀特徵，並將身上飾品取下，以免肢體腫脹。被毒蛇咬傷4至6小時內仍還救回，切勿不當處置，但有案例是被龜殼花咬傷，且毒蛇從天花板掉落咬傷頭部的，其變化就比較快了。

此外，民眾若遭毒蛇咬傷，應將受傷肢體儘量保持在低於心臟位置，且保持冷靜並立即就醫。切勿聽信民間傳言用嘴吸毒，這樣做可能會引發更嚴重感染，亦不可冰敷傷口，以免造成組織壞死。同時，應避免飲用酒類或刺激性飲料，以減緩毒液在體內的擴散，了解毒蛇咬傷處理原則，可在意外發生時迅速應對。