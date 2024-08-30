快訊／國1機場系統貨櫃車翻覆占3車道...駕駛不治　回堵8公里

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園機場北上52.5公里處今（30）日清晨發生貨櫃車翻覆事故，駕駛一度受困車內，國道一隊警方會同消防人員到場處理，警消將受困鄭姓駕駛拖出後，送往林口長庚醫院急救，仍因傷重宣告不治，這起事故造成後方一度回堵8公里，警方通知拖吊車到場搶救，已於上午9時4分排除，肇事原因仍由警方調查釐清。

▲國道桃園機場系統北上52.5公里處今天清晨發生貨櫃車翻覆事故，警方動用拖吊車搶救。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道桃園機場系統北上52.5公里處今天清晨發生貨櫃車翻覆事故，警消以破壞器材救出受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，勤務指揮中心於今天上午5時18分許接獲通報，國道一號北上52.5公里機場系統路段有貨櫃車翻車事故，立即調派巡邏車到場處理，並通知交控中心及桃園市消防局119派消防車、救護車到場協助，警消將受困59歲鄭姓駕駛救出後送往林口長庚醫院。

▲國道桃園機場系統北上52.5公里處今天清晨發生貨櫃車翻覆事故，警方發現擦撞路肩痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方調查，鄭姓男子駕駛貨櫃車疑似不明原因，擦撞外側護欄後側翻於外側路肩與外側車道，占用3個車道，警消人員到場發現，鄭男受困於車內已無意識，經警消以破壞器材破壞車體後救出，送林口長庚醫院急救無效宣告死亡，現場占用中線、外側車道及路肩處理，後方一度回堵約8公里，國道警方管制輪流開放車道車輛通行，已於上午9時4分排除，現場全線恢復通車，已委請林口長庚醫院抽血檢驗駕駛是否有酒精濃度反應，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道桃園機場系統北上52.5公里處今天清晨發生貨櫃車翻覆事故，後方一度回堵8公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，造成自身及其他用路人危害，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。