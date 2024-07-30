涉不當飲宴！最高行政法院首長告監察院　求償600萬再敗訴

▲林奇福涉及不當飲宴案還向監察院求國賠600萬，高院民庭仍駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高行政法院前院長林奇福涉及富商翁茂鍾不當飲宴案，他不滿監察院對此發布新聞稿，認為新聞稿與事實不符，侵害他的名譽，因此提出國賠訴訟，要求監察院賠償600萬元並刊登判決書。一審敗訴，林奇福上訴二審，但高等法院30日再度判決他敗訴。

林奇福為司法官第7期結業的司法官，歷任台北地檢處候補檢察官，地院、高院、最高法院推事、法官及庭長。2007年10月出任最高行政法院院長，在司法機關服務期間長達40餘年。他於2008年9月12日退休。

而富商翁茂鍾不當飲宴案爆發後，根據司法院當時的調查報告指出，林奇福於翁茂鍾公司發生的百利案，繫屬於最高法院期間，擔任最高法院第三庭法官兼庭長，百利案分案前後，林奇福與翁茂鍾仍私下接觸，事後仍持續與翁茂鍾密切交往並收受餽贈。經過調查後，總計私下會面飲宴達22次，收受襯衫5件，另外也收受營養品10次。

司法院因此將林奇福移送監察院，監察院認為林奇福的行為，「足以減損人民對司法公正中立形象之信賴」，因此提出彈劾，將林奇福送交懲戒法院職務法庭審理。監察院也發布新聞聲明稱林奇福「嚴重損害法官職務形象及人民對司法之信賴，核有重大違失。」

林奇福的懲戒案經過職務法庭審理後，認為林奇福的部分行為已經超過10年的追懲時效，一部分判決免議；另外也沒有證據證明林奇福收案後迴護或不法審理翁茂鍾案，因此不受懲戒。案件上訴第二審，職務法庭二審仍判決林奇福免議、不受懲戒。

林奇福不滿監察院的新聞稿，嚴重損害他的清譽，因此提出國賠訴訟，請求國賠600萬元，並將本件歷審判決書刊登於自由時報、聯合報，中國時報、經濟日報及工商時報之全國版頭版各1日，並於調查報告文末加註文字，且刪除部分新聞稿中的內容。

一審駁回林奇福的國賠請求，林奇福上訴第二審，高等法院審理後，認為雖然監察院的新聞稿確實妨害林奇福名譽，但這是公務員本於職責調查，得類推適用刑法第311條第2款規定而阻卻違法。況且監察院調查報告與新聞稿部分事實陳述與主要事實相符，意見評論與司法審判之公共利益有關，乃合理評論，均得阻卻違法。因此高院認為林奇福不得請求監察院賠償損害，再度駁回林奇福的請求。