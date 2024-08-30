建材公司欠稅1112萬元拒繳　負責人經台南分署向法院聲請管收獲准

▲建材公司欠稅1112萬元拒繳被強剛執行，吳姓負責人經台南分署向台南地院聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

位於台南市某建材公司滯欠2021、2022年度營利事業所得稅，經移送機關財政部南區國稅局佳里稽徵所，移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計新台幣1112萬3286元拒繳，行政執行署向台南地院聲請管收39歲吳姓負責人獲准。

行政執行官調查發現，吳姓義務人公司於2022年間由公司帳戶匯款給負責人本人與親屬金額合計達7百多萬元，經執行官訊問其資金流向證明，吳姓負責人先稱為還款，但提不出證明；執行官於8月28日到場再訊問資金流向，吳姓負責人仍稱他不知道等語。又吳姓義務人公司2022年底時尚有價值6百多萬元之設備，執行官訊問其去向，吳姓負責人稱都當廢鐵賣掉了，不記得賣多少錢，也不記得賣給那一個公司，無法提出相關資料以實其說。

台南分署於8月28日上午將吳姓負責人通知到場，行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置吳姓負責人，並將吳姓負責人移送台南地院聲請管收，法官於當日下午5時18分裁定准予管收，移送台南看守所附設管收所管收。