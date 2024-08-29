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社會 社會焦點 保障人權

喊人妻寶貝！閨蜜挨告辯「同性好友正常社交」　法官不信判賠8萬

▲▼女同志，女同性戀，同志，同性戀，女女，友誼，姊妹淘，姐妹淘，手帕交。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲台北一名人妻和閨蜜互道寶貝、愛你，被丈夫看到，怒將閨蜜告上法院。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻偷吃閨蜜，遭丈夫發覺兩人對話不單純，包含「寶貝」、「愛你」、「想跟你抱抱睡睡」等語，丈夫怒將閨蜜告上法院求償50萬。台北地院審理，法官判定閨蜜侵害配偶權，要賠8萬元。

人夫指控，妻子經常和閨蜜出遊，兩人去過動物園、水族館、台中高美濕地和三井outlet等地，閨蜜除了送妻子手機以便聯絡，兩人還互相示愛「寶貝」、「愛你」、「想你」，閨蜜更傳送「想跟你抱抱睡睡」、「請記得先給我一個吻」，妻子也回應「想你想到睡不著了」、「我已經變成黏踢踢的人」等語，甚至妻子傳送上半身照片於她後，閨蜜也回覆：「哇好久沒有這個畫面了…」，內容顯然不是一般朋友往來，已破壞他的家庭美滿，提告對閨蜜求償50萬元。

全案審理時，閨蜜辯稱和人妻只是女性友人間的日常社交，「寶貝」一詞屬中性用語，廣泛使用於表達喜愛、喜歡之意，並沒有逾越男女份際，在人夫提出的出遊照片中，兩人也無任何親密舉動。

不過法官根據閨蜜和人妻的對話內容，判定兩人已超出普通朋友互動，侵害人夫配偶權，閨蜜應賠償8萬元。可上訴。

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