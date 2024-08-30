最後拼圖！京華城容積率弊案大事紀　柯文哲政治生命裝上葉克膜？

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

京華城容積率弊案今（30日）出現重大進展，檢調一早前往民眾黨主席柯文哲的住處搜索，近中午時將柯文哲帶回廉政署訊問，至於妻子陳佩琪則是證人，檢方表示，詢後將移送台北地檢署複訊，案由為貪汙治罪條例之圖利罪。柯文哲近來因為政治獻金假帳風波，才因識人不明、思慮不周，暫離黨主席位子3個月，豈料今早便遭檢廉大規模搜索，柯文哲雖高喊坦蕩，但京華城案會不會讓他政治生命裝上葉克膜？成為壓垮他的最後一根稻草？

北檢今年5月中因民眾告發，開始偵辦京華城案，最受矚目的是於8月12日以被告身分約談前副市長彭振聲，接下來經過一連串密集約談相關都委會委員後，整個偵辦動作也接近收網階段，8月27日檢調因查出京華城案陳情過程中涉及收賄4500萬元，先於27日拘提準備出境的北市國民黨議員應曉薇，接下來28日搜索威京集團，約談主席沈慶京與應曉薇助理吳順民，北院29日晚上召開羈押庭，深夜11時許裁定應曉薇羈押禁見，並於今（30日）凌晨裁定沈慶京、吳順民羈押禁見。接下來檢調在柯文哲暫離黨主席的隔日便搜索約談他，顯然柯文哲將是京華城案的最後一塊拼圖。

2011年沈慶京想改建京華城，希望能將容積率從392%提高至560%，但遭郝市府回絕，直到柯市府時代才有了突破，《ETtoday新聞雲》整理京華城容積率弊案重要大事紀，從時間點釐清來龍去脈，也可以了解到沈慶京、應曉薇、彭振聲與柯文哲居中所扮演的角色。

應曉薇遭控於2020年2月18日牽線沈慶京，與時任北市副市長彭振聲以及都發局長黃景茂談「京華城」改建案，希望回復12萬平方公尺樓地板面積保障。據了解，應曉薇隨後還在2020年3月10日便當會，首度提出威京華城容積陳情案，且威京集團也於於2020年3月17日向時任台北市長的柯文哲提出陳情，要求3項權利，包括：560％容積率、大街廓整體開發及重建案樓地板面積不低於原建物面積。

▲國民黨台北市議員應曉薇。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲收到京華城陳情案後，送都發局處理，都發局則於2020年4月6日向柯文哲提議將該案送都委會研議，在2020年4月15日時，柯文哲「首度蓋章決行」，召開都委會。

2020年8月19日京華城函送都市計畫變更草案給都發局，並引用《都市更新條例》申請額外容積獎勵20％，再加計容積移轉30％，「最高可達840％」。

但是9月21日北市府函退京華城公司，要求釐清引用法令條文的適法性，提到重建案不屬於都更範疇，不適用相關條文；但同一天市府卻專簽請求召開專家學者諮詢會議，討論該案適法性和可行性。

柯文哲又於2020年10月27日「第二度蓋章決行」，通過京華城準用《都更容積獎勵辦法》，不料，2020年12月24日該案的容積率，遭到都委會諸多委員質疑。

在2021年4月21日第二次便當會時，柯文哲再指示都發局擔任京華城案的專案助理，並於2021年8月10日第三次便當會時，指定時任副市長彭振聲接手京華城案，最終，柯市府在2021年9月9日，通過「史上最高840％容積率」。

然而，2024年1月24日針對該案，監委認為，京華城案應為「改建案」而非「都更案」，因此容積獎勵有重大違失，並進一步糾正北市府。

2024年8月27日，被視為該案牽線人的應曉薇於台中機場遭到拘提，北檢在複訊後，認為應曉薇有逃亡之虞，並涉嫌在京華城容積弊案中，收賄威京集團逾4500萬元賄款，因此，將其聲押，8月29日23時許，北院裁定應曉薇羈押禁見。

威京集團主席沈慶京則在2024年8月28日遭到檢調約談，北院並於8月30日凌晨裁定羈押。同日一早，檢調至柯文哲住處、個人辦公室搜索，並帶回柯文哲與陳佩琪至廉政署應訊。

▼京華城容積弊案一覽表。點圖放大。（圖／實習記者石嘉豪製圖）