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柯文哲「新5大弊案」纏身牽動一人政黨　下顆未爆彈曝光

▲▼柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導　

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，因拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕。回顧柯文哲的從政路，從上任市長揭揭示追查5大弊案、到現在身陷新5大弊案，柯文哲的未來牽動第三勢力，下個未爆彈可能就是第一果菜魚類批發市場改建案。

回顧柯文哲從政之路，2014年他以政治素人之姿選上台北市長、2018成功連任，2024年更是挑戰總統大位，最後拿下近369萬票，也讓他創立的民眾黨成為立院第三大勢力。

柯文哲擔任市長期間，主打台北大巨蛋、雙子星、美河市、松菸文創、三創園區等5大開發弊案，針對前市長馬英九、郝龍斌是否圖利等逐一偵查。不過最後5大弊案柯文哲最後要求大家不要較「弊案」，叫5大案就好。

▲▼「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」動土典禮,柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

▲第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建，被認為是柯文哲下顆未爆彈。（圖／ETtoday資料照）

如今柯文哲卸任，即將面臨的是他任期內的新5大弊案，包括京華城、台智光、北市科、第一果菜魚類市場、南港轉運站BOT案，而京華城案更令柯文哲身陷風暴當中。

其中第一果菜魚類市場改建，同為威京集團旗下的中華工程得標，不過北市府卻在合約中寫明會追加50億元。對此國民黨台北市議員鍾小平等人5月間就像監察院舉發。民進黨市議員簡舒培30日直指「等於免費送中工50億工程，這到底有沒有圖利？」第一果菜魚類批發市場改建，可能就是柯文哲下個未爆彈。

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