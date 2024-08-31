應曉薇被周遊挖掘出道　驚爆羈押前「1反常舉動」洩端倪

記者黃翊婷／綜合報導

台北京華城容積弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，因而遭到羈押禁見。應曉薇從政之前曾在演藝圈發展長達26年，19歲時被周遊挖掘出道，成為電視台當家花旦，不過，周遊今年提前於8月22日舉辦生日宴會，她卻罕見沒有出席，28日便因京華城案被北檢約談。

▲應曉薇被移送北檢時的畫面。（資料照／記者黃克翔攝）

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京涉嫌行賄護航京華城案，28日被北檢約談，隨後相繼遭羈押禁見。柯文哲也在30日被檢方約談，因為拒絕夜間偵訊，被檢方認為涉嫌圖利罪嫌重大，且有事實足認有勾串之虞，所以決定當庭逮捕。

▼▲應曉薇過去演出的戲劇照片。（圖／翻攝臉書／應曉薇）

今年59歲的應曉薇從政14年，在踏入政壇之前，她曾在演藝圈發展長達26年，第一部戲劇作品是《神鵰俠侶》，她在劇中飾演郭襄，後來陸續出演過古裝劇《鹿鼎記》、《神州俠侶》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》等等，以及時裝劇《花系列》，演活花系列的小三或是苦情女，成為電視台當家花旦。

▲應曉薇從政之前，曾在演藝圈發展。（資料照／記者李毓康攝）

應曉薇19歲時被資深藝人周遊（阿姑）挖掘出道，不過，周遊今年提前在8月22日舉辦生日宴會，應曉薇原本有送花說要出席，結果宴會當日人卻沒有到，當時還讓周遊感到很奇怪，沒想到28日應曉薇就因京華城案被北檢約談。