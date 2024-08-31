柯文哲被捕　前綠委批「黨內一類人」欠姚文智一個道歉

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，今日（31日）凌晨2點左右被檢方以貪汙圖利等罪嫌當庭逮捕。民進黨前立委謝欣霓直言，希望黨內所有人反思一件事，「2018年有誰是真心相挺自己黨內提名的姚文智」、「當年私下跟柯文哲眉來眼去的人，你們都欠姚文智一個道歉」。

▲柯文哲被移送至北檢複訊的畫面。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲涉嫌京華城圖利案，台北地檢署30日指揮廉政署搜索約談柯文哲以及前台北市副市長彭振聲；柯在深夜被移送地檢署，因拒絕繼續接受夜間訊問，檢方在31日凌晨2點左右以貪汙圖利等罪嫌當庭逮捕。

民進黨前立委謝欣霓30日在臉書發文表示，「當今天大家歡天喜地的時候，請黨內所有的人士捫心自問：2018年有誰是真心相挺自己黨內提名的姚文智？」

▲姚文智退出政壇之後，改投入電影圈。（資料圖／記者屠惠剛攝）

姚文智2018年代表民進黨參選台北市長，當時外界、部分黨內人士都不看好，選情也遲遲未有起色，最終以24萬4641票、得票率17.29％，以第三名落敗，之後他宣布退出政壇，而且不接受任何職位，改投入電影圈發展，鮮少於公開場合露面。

謝欣霓直言，如果當年不妥協，也不會造就今日的「柯吉拉」，更不會讓中國覺得介入台灣政治很容易，「當年私下跟柯文哲眉來眼去的人，你們都欠姚文智一個道歉！」

▼欣霓臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／謝欣霓）