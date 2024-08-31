柯文哲拒夜間詢問遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

▲檢調偵辦京華城案，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，由於拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕。對此，民眾黨中央緊急應變小組表示，全力支持主席捍衛自身之合法程序權益，並呼籲法院於提審程序中，審慎檢視上開逮捕程序之合法性，還給柯文哲主席應有之公道。

京華城弊案收網，市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京收押禁見後，30日檢廉依圖利罪嫌約談柯文哲與前副市長彭振聲2人。彭振聲是柯文哲任內京華城專案負責人，檢方認為涉嫌重大，且有勾串逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

民眾黨主席柯文哲則被依涉犯貪汙圖利罪移送台北地檢署，不過傳出他拒絕夜間偵訊被當庭逮捕，柯文哲則表示將向法院聲請提審。針對此事，北檢透露，當下柯文哲拒絕休息欲逕自離開偵查庭，檢察官認為柯文哲有有串證之虞，若任其自由離去將妨害偵查，因此決定將其當庭逮捕。

民眾黨中央緊急應變小組表示，柯文哲主席自30日清晨7時，因檢察官持搜索票至住家搜索，即主動配合調查。在經由廉政署之馬拉松調查訊問，於31日凌晨零時30分始移至台北地檢署複訊至凌晨2時許，至此調查程序已近19小時。

緊急應變小組說，歷經如此漫長之配合調查訊問，柯文哲主席向檢察官表示拒絕夜間訊問，然而檢察官堅持繼續夜間訊問。為繼續拘束柯文哲主席之人身自由，檢察官遂於凌晨2時許對柯主席當庭諭知逮捕。對此逮捕程序之合法性，柯文哲主席之辯護人表示將向法院依提審法聲請提審。

緊急應變小組強調，對於柯文哲主席捍衛自身之合法程序權益，拒絕接受檢方長時間的疲勞訊問，民眾黨全力支持，並呼籲法院於提審程序中，審慎檢視上開逮捕程序之合法性，還給柯文哲主席應有之公道。