南韓法務部矯正機構火災！電子腳鐐罪犯「憤怒自焚」　15人輕重傷

▲忠清南道天安市法務部一棟矯正相關機構建築，30日發生火災。（圖／翻攝自국민일보）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道天安市一棟隸屬於法務部矯正機構的建築物，今（30）日上午傳出火勢，造成現場15人輕重傷，消防當局在抵達16分鐘後迅速撲滅火勢。原來，是一名60多歲、戴電子腳鐐的男性在接受教育時，疑似不滿對方在遷移居住地的安排，而因此引火自焚。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，位於忠清南道天安市西北區星井洞的法務部遵法支援中心（協助罪犯出獄更生、回歸社會的培訓場所），於30日上午9時57分發生火災，該棟3層樓的建築物中，火勢從3樓的辦公室內傳出，現場迅速濃煙瀰漫。

其中，一名50多歲民眾、另一名60多歲民眾因此受到重傷，其餘13人則是因吸入濃煙而嗆傷。消防當局緊急投入93名人員、41輛裝備協助滅火，並在16分鐘以內成功撲滅火勢。

報導指出起火原因，原來是一名戴電子腳鐐、目前交由保護管束的男性更生犯，在接受教育的過程中，疑似因為不滿關於遷移居住地的安排，才會當場將稀釋液淋在自己的身上，並點火自焚。

目前警方和消防當局正在釐清詳細的起火原因。

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