全紅嬋被直擊「買iPhone」…遭酸民噴不愛國！店員：不知買給誰

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會跳水冠軍全紅嬋近日返回廣州，參加第33屆夏季奧運會廣東省總結表彰大會，被記大功。有網傳消息稱，她被目擊在當地購買一台iPhone手機贈送家人。部分酸民質疑她不愛國，「為什麽買蘋果手機，不買國產的？」

▲全紅嬋買蘋果手機。（圖／翻攝自影片）

據《九派新聞》報導，網傳照片顯示，全紅嬋在一家蘋果直營店的櫃檯前等候，隨後從店員手中接過商品。

留言區有人自稱是蘋果番禺萬達店的銷售員，對方表示，全紅嬋稱要送媽媽手機，要求「拿個內存大的」。

隨後，大陸有部分網友質疑稱，「為什麽買蘋果手機，不買國產的？」、「不支持國貨？」、「做為中國的老百姓，感到傷心」、「中國人支持中國貨」。

不過，也有大批的網友為全紅嬋說話，「自己掙的，愛買什麼就買什麼吧，從蘋果店到工廠工人，蘋果解決了很多人的就業崗位！真的服了，尊重一下運動員的隱私很難嗎？」、「給媽媽買手機，無論是誰，都是十分正常的事。錢多就買高端一點的，錢少就買一般一點的，這也算是盡一點子女的孝心。 」。

8月22日，Apple授權專營店（番禺萬達店）一員工回應，全紅嬋確實在21日來店購買一台iPhone15 Pro Max手機，但不知是否為贈送家人，也無法透露是否給予優惠政策。

此前，全紅嬋曾表示，社會的密切關注與評論讓自己倍感煎熬，「我意識到外界的聲音是我無法左右的，最重要的還是先做好自己，專注提升自我。」