陸旅行社推263元「全紅嬋老家1日遊」　網氣炸：差不多得了吧

▲邁合村新開的餐廳。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋在巴黎奧運拿下2金，已過了近20天之久，但相關話題仍持續霸佔熱搜。大陸有旅行社就推出，「全紅嬋老家邁合村一日遊」要價58元（人民幣，下同，約台幣263元），卻引起網友們撻伐，「太離譜了吧！給人家一點自己的空間好嗎？」

據《澎湃新聞》報導，全紅嬋的家鄉廣東湛江邁合村近期熱度不減，小吃街攤位較前幾日增加，除販賣各地美食外，還增添了打氣球等遊戲攤位，此外，隨著中秋節臨近，不少月餅商家也到此擺攤。

▲全紅嬋老家吸引遊客前來打卡。（圖／翻攝自微博，上同）



一家新餐廳的老闆娘表示，她之前在別處開過餐廳，因邁合村遊客眾多，三天前索性來這開起餐廳，同時這也是村裡目前唯一的餐廳。



報導指出，有旅行社販售吳川至邁合村的一日遊套餐，售價58元一人，報名成功後，還贈送容量5公升的電火鍋，此價格有年齡要求，為25至70歲，其他年齡需增加70元（約台幣318元）。該旅行社的工作人員指出，該團為購物團，限制年齡也是需要有消費能力的遊客參加。

相關消息一出，引起網友炸鍋，「真是哪裡都有蹭熱的人，這不是影響到人家的生活嗎？能不能限制一下這種蹭熱度的啊」、「這樣不會很冒犯她的家人嗎」、「給人過個安生日子行嗎？感覺已經影響到全紅嬋家人的正常生活了」、「差不多得了吧這些人，想賺錢想瘋了吧」、「真的有點過分了，有病是不是」、「幹嘛呀這是，請遠離她的正常生活，多多關注賽場就好了，別把飯圈那套搬到人家身上」、「求放過吧」。