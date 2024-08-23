　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸旅行社推263元「全紅嬋老家1日遊」　網氣炸：差不多得了吧

▲▼全紅嬋老家吸引大批遊客。（圖／翻攝自微博）

▲邁合村新開的餐廳。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋在巴黎奧運拿下2金，已過了近20天之久，但相關話題仍持續霸佔熱搜。大陸有旅行社就推出，「全紅嬋老家邁合村一日遊」要價58元（人民幣，下同，約台幣263元），卻引起網友們撻伐，「太離譜了吧！給人家一點自己的空間好嗎？」

據《澎湃新聞》報導，全紅嬋的家鄉廣東湛江邁合村近期熱度不減，小吃街攤位較前幾日增加，除販賣各地美食外，還增添了打氣球等遊戲攤位，此外，隨著中秋節臨近，不少月餅商家也到此擺攤。

▲▼全紅嬋老家吸引遊客前來打卡。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋老家吸引大批遊客。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋老家吸引遊客前來打卡。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋老家吸引遊客前來打卡。（圖／翻攝自微博，上同）

一家新餐廳的老闆娘表示，她之前在別處開過餐廳，因邁合村遊客眾多，三天前索性來這開起餐廳，同時這也是村裡目前唯一的餐廳。

報導指出，有旅行社販售吳川至邁合村的一日遊套餐，售價58元一人，報名成功後，還贈送容量5公升的電火鍋，此價格有年齡要求，為25至70歲，其他年齡需增加70元（約台幣318元）。該旅行社的工作人員指出，該團為購物團，限制年齡也是需要有消費能力的遊客參加。

相關消息一出，引起網友炸鍋，「真是哪裡都有蹭熱的人，這不是影響到人家的生活嗎？能不能限制一下這種蹭熱度的啊」、「這樣不會很冒犯她的家人嗎」、「給人過個安生日子行嗎？感覺已經影響到全紅嬋家人的正常生活了」、「差不多得了吧這些人，想賺錢想瘋了吧」、「真的有點過分了，有病是不是」、「幹嘛呀這是，請遠離她的正常生活，多多關注賽場就好了，別把飯圈那套搬到人家身上」、「求放過吧」。

ET快訊
李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸旅行社推263元「全紅嬋老家1日遊」　網氣炸：差不多得了吧

海基會：台商擔憂「反獨22條」亂檢舉　遭商業競爭對手利用

福建開放陸客赴馬祖旅遊　海基會將派員駐點提供服務

行李超2cm加收3181元！　陸女失控堵登機口還怒吼：你很窮嗎

阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

《黑神話：悟空》真身是他！ 「猴棍」帥哥超入戲...連表情都很到位

巴拉圭願與大陸談貿易協議　陸外交部喊話：早日站到歷史正確的一邊

中國新車削價仍難賣　逾半經銷商虧損

《黑神話：悟空》疑涉「抄襲」！3苦主曬對比圖喊：原創很難嗎

70歲女強人董明珠談退休！　「你們要把接力棒接好」曝玄機

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

陸旅行社推263元「全紅嬋老家1日遊」　網氣炸：差不多得了吧

海基會：台商擔憂「反獨22條」亂檢舉　遭商業競爭對手利用

福建開放陸客赴馬祖旅遊　海基會將派員駐點提供服務

行李超2cm加收3181元！　陸女失控堵登機口還怒吼：你很窮嗎

阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

《黑神話：悟空》真身是他！ 「猴棍」帥哥超入戲...連表情都很到位

巴拉圭願與大陸談貿易協議　陸外交部喊話：早日站到歷史正確的一邊

中國新車削價仍難賣　逾半經銷商虧損

《黑神話：悟空》疑涉「抄襲」！3苦主曬對比圖喊：原創很難嗎

70歲女強人董明珠談退休！　「你們要把接力棒接好」曝玄機

長榮班機遭雷擊畫面曝！天空「白光一閃」尾翼被擊中

陳芳語邁向3字頭新專輯誕生　「做自己的寶貝，才是最價格不菲」

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

大陸熱門新聞

全紅嬋大合照站「C位」！習近平彎腰握手

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

全紅嬋被直擊「買iPhone」…遭酸民噴不愛國

《黑神話：悟空》疑抄襲！3苦主曬對比圖

陸大媽吃完狗肉全身流血　止都止不住

18歲嫩弟以為薪水高…被騙到緬甸失聯！

《黑神話：悟空》真身是他！ 「猴棍」帥哥超入戲...連表情都很到位

央視知名主持人：全紅嬋是高情商的孩子

痛批雷軍「賠錢賣車」　陸車企公關道歉了

兒童手錶說中國人小鼻小眼…陸網崩潰檢舉！

行李超2cm加收3181元！陸女狂吼：你很窮嗎

跟球拍無關！王楚欽親回奧運單打出局的原因

7歲童被鄰居用椅子砸頭致「粉碎性骨折」

旅行社推全紅嬋老家1日遊　網怒：夠了沒

更多熱門

相關新聞

疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！　鍾佳濱服務處回應了

疑「爬黑山」遇蜂螫奪命！　鍾佳濱服務處回應了

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處日前舉行志工團登山活動，21人22日下午到橫跨屏東、台東的浸水營古道健行，不料，卻遭虎頭蜂襲擊，3人遭螫傷，其中一名41歲洪姓領隊為了疏散團員，來不及逃跑，遭蜂群螫咬後倒地不起，全身至少30處傷口，送醫宣告不治，據了解，事發地點為暫停開放的浸水營步道東段，針對疑似爬黑山一事，鍾佳濱服務處回應，正在確認相關細節。

全紅嬋被直擊「買iPhone」…遭酸民噴不愛國

全紅嬋被直擊「買iPhone」…遭酸民噴不愛國

兩岸觀光再現曙光　旅行社股強勢、五福漲逾9％

兩岸觀光再現曙光　旅行社股強勢、五福漲逾9％

全紅嬋大合照站「C位」！習近平彎腰握手

全紅嬋大合照站「C位」！習近平彎腰握手

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

全紅嬋逛街買頂規iPhone！店員曝暖心細節

關鍵字：

湛江邁合村全紅嬋旅行社巴黎奧運

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面