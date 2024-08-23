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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋大合照站「C位」！　習近平彎腰握手讚：「嬋汐」配合默契

記者廖翊慈／綜合報導

中國體育代表團總結大會20日舉行。中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運拿下2金，在大會合照中站在C位，引起熱議。中共總書記習近平在與全紅嬋握手時，還特別彎下腰，並稱讚她與陳芋汐，「很棒啊！妳們配合默契，被稱為無水花運動員。」

▲▼中國體育代表團總結大會。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋參加中國體育代表團總結大會。（圖／新華社）

▲▼中國體育代表團總結大會。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋站在合照中的C位。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國體育代表團總結大會。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，全紅嬋與習近平握手時，疑似說「我是全紅嬋。」習近平停下來與她對話的時間，也比其他選手長一些。

▲▼中國體育代表團總結大會。（圖／翻攝自微博）

▲習近平彎腰跟全紅嬋握手。（圖／翻攝自微博）

大合照中，站在全紅嬋身邊的還有，桌球男團金牌馬龍、射擊2金盛李豪、游泳2金潘展樂。全紅嬋正好站在第一排，在國家主席習近平右後方的位置。有網友表示，全紅嬋在合照時眼神左右張望，還不斷摳著手指，看上去有些緊張。

全紅嬋回家後，與家人一同看電視重播大會時，發現畫面中的自己，和馬龍站在一起，差了一顆頭。她自嘲，「我這麼矮啊？」並與家人笑成一片。

▲▼中國體育代表團總結大會。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋出現在沈軼能的合照中。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國體育代表團總結大會。（圖／翻攝自微博）

還有人發現，大會結束後有趣的一幕，水球選手沈軼能在微博上發出的合照中 ，全紅嬋在後方雙手握著2面金牌，站著打哈欠。讓不少人直呼，「雖然有位置差，但嬌小的全妹看起來好像誤入巨人國，哈哈哈。」

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