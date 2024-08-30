4男女夜店「一片肉色」全裸狂歡！　露點熱舞搶免費iPhone

▲俄羅斯夜店舉辦脫衣贏iPhone的活動，遭警方查緝。（圖／翻攝自9111.ru，下同）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一間夜店近日推出「脫衣比賽」，邀請顧客上台挑戰，並依序脫下衣物，撐到最後一刻的人便可以獲得1台iPhone，從現場拍攝畫面來看，有2男2女站在台上全身赤裸，其中2位女子則是害羞地遮住私處，但是仍未想要放棄。然而在比賽結束後，該夜店就被接獲通報的警方查緝，當場將涉事者與夜店主辦單位逮捕，同時查封這間夜店。

根據《太陽報》報導，俄羅斯阿斯特拉罕州的夜店Bunker因舉辦脫衣比賽遭到警方查緝。根據現場民眾所拍攝的影片，當時DJ正熱烈地主持比賽，現場的音樂震耳欲聾，然而隨著比賽進行到高潮，4名參加者開始陸續脫掉身上的衣物，包括牛仔褲和上衣，最終連內衣、內褲也脫光。

現場觀眾的尖叫聲和口哨聲此起彼落，其中2名年輕女性則是用手臂遮住私處和胸部，但仍繼續在舞台上隨著音樂搔首弄姿。原來，4人是為了贏得夜店提供的比賽獎品iPhone，才會甘願在眾人面前一絲不掛。

警方在比賽結束前接到通報，因此迅速介入，直接臨檢夜店，並將4名脫衣男女與夜店主辦單位逮捕。

據悉，並非所有參加者都徹底脫光，有些人中途退出，而這4人是堅持留到最後的挑戰者。其中還有人直接全裸在台上大跳鋼管舞。

據報導，被逮人士最高將面臨15天的拘留。其中一名女性事後則在網路上發布了道歉影片。她在影片中說，「我對自己所做的事感到無比後悔，我的行為既不道德，也不正常。我為此感到極度羞愧，對所有人表達深刻歉意。」