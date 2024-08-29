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威斯汀酒店被砸內幕曝！堂主登基豪砸78萬續攤　小弟被打斷腿爆戰火

記者張君豪／台北報導

北市大安區忠孝東路4段知名酒店「威斯汀會所」今天凌晨爆發黑衣人登門砸店衝突，據傳當時20多名黑衣人隨身包內預藏甩棍等武器，在28日23時許到店內消費開3間包廂，經過一小時後再持甩棍和店內滅火器砸毀店內兩間包廂及大廳玻璃櫥窗，而砸店行動事前也經過縝密規劃，20多人完成任務退到1樓時，還以4人為一小隊，從不同方向搭乘計程車離開。

▲(碼)大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

據傳，這次威斯汀會所被砸，與5月24日四海幫海岳堂成員在該店內遭竹聯幫靜安會成員毆打有關，警方正密切約束兩黑幫堂口蠢動，防範後續暴力衝突擴大。

四海幫海岳堂新舊任堂主在今年5月23日交接，吸引上百幫眾出席力挺，新任堂主在就任儀式結束後，驅車到威斯汀會所招待與會幫派大老及各路黑幫前輩，當晚海岳堂在威斯汀會所喝酒叫小姐服務，新堂主更是一晚豪擲78萬元大手筆。

▲大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

威斯汀會所屬於大安區高檔禮服店，店內小姐素質甚佳，入場門檻高向來以承接高檔商務客為主，未料當晚正當眾人酒酣耳熱賓主盡歡離場時，24日凌晨、兩名海岳堂成員在會所樓下2樓上廁所時相閃身，與另名隸屬竹聯幫靜安會的男子發生衝突、雙方大打出手，結果1名海岳堂成員打鬥中被推下樓梯，當場腿部骨折送醫。

動手的靜安會成員向警方解釋，當時是到店內接送任職該店小姐的女友下班，未料雙方發生衝突，4人互控傷害等罪嫌，警方依法移送，但也種下靜安會與海岳堂的心結。

▲大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

28日互控傷害的雙方在北市中正區公所開調解會，雙方談判破裂，靜安會居然在公所外召集小弟圍毆出席的海岳堂受傷幫眾，兩人被打黯然到忠孝東路派出所報案提告傷害，海岳堂高層知悉後，認為靜安會有恃無恐毫無誠意和解，昨晚召集超過20名小弟，帶著甩棍到威斯汀會所找靜安會成員報復，卻意外發生砸店事件。

大安警方目前已逮捕涉案四海幫海岳堂黃男（29歲）等8人到案說明，並將陸續傳喚更多參與砸店的黑衣人到案，警訊後依涉嫌妨害秩序等罪嫌偵辦。

▲▼大安區酒店遭砸 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲大安區威斯汀會所29日凌晨遭超過20名四海幫成員闖入砸店。（圖／記者張君豪翻攝）


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