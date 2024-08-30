「關鍵串證通話」被掌握！沈慶京、吳順民「同聲否認」遭羈押

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北京華城容積弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4000餘萬元，北院昨(29日)晚間召開羈押庭，先後裁定應曉薇、沈慶京、以及應的助理吳順民羈押禁見。北院指出，沈慶京有交付賄賂事實，且住家遭搜索時還企圖從安全門離開，足認有逃亡可能；而吳順民則為共犯，在京華城案曝光後曾與沈慶京通話聯絡，但事後檢方偵訊時，2人都否認通話，足認有串證之虞，2人均裁定羈押禁見。

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

北院指出，應曉薇有收受沈慶京交付款項事實，前金、後酬共計高達4740萬元以上，且沈慶京拒不認罪，稱該筆款項純粹是匯給協會的「慈善捐款」，非行賄款項，然應曉薇收款時間，與京華城一案陳情時間吻合，雖沈慶京名義上是捐款，但事實上是希望透過應的議員身分，為京華城公司陳情、或以市議員職務召開各協調會手段，拿到前市府否準之容積率，應曉薇所為之相應作為而給予報酬，自屬賄賂款項，而非捐款。

此外，檢調於28日前往沈慶京住家搜索時，沈透過住處管理員通知而得知，竟企圖從住家安全門離開，當場遭廉政官阻止，從而接受現場搜索，客觀上沈慶京第一時間確實有不接受搜索之執行的反應，而有離開現場行為，足認有逃亡之虞，佐以同案應曉薇在即將發動搜索之際企圖搭機出境，認為應曉薇應有相當管道探知偵查秘密，而沈知道廉政官要搜索住家時，第一反應就是要去公司，由沈、應2人反應，亦可認為沈對於檢方偵辦早有防備。

在京華城容積案曝光，經媒體披露報導後，沈慶京即與應曉薇團隊顧問吳順民聯繫，討論京華城一案，遭檢方調查時該如何陳述主張才會一致，足認有逃亡、滅證、串證之虞，有羈押禁見之必要性。

▲應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

另一方面，吳順民經檢方訊問後也否認犯行，檢方調查，吳具有雙棲身分，不但是威京集團子公司兆欣公司之顧問，受領威兆欣薪資，同時也是應曉薇團隊無給職顧問，係為本案共犯，替應曉薇向承辦公務人員施壓、也有行為分擔，犯罪嫌疑重大。

更關鍵的是，檢調發現，在媒體報導京華城一案後，沈慶京、吳順民於8月14日進行通話聯絡，且時間不短，但在檢察官偵訊時，2人竟異口同聲否認有聯絡，有事時、與相當理由認為2人在串證，因此2人均同應曉薇，裁定羈押2月，並禁止接見通信。